Sky Wifi Fibra100%: ORA senza costi di attivazione

L’offerta Sky Wifi Fibra100% è davvero allettante per chi cerca una connessione internet veloce e affidabile. Per soli 25,90€ al mese per il primo anno, questa promozione è un’occasione imperdibile per chi desidera una connessione stabile.

Sky Wifi Fibra100%: i dettagli

Il prezzo promozionale è garantito solo per il primo anno A partire dal secondo anno, infatti, il costo mensile aumenterà a 29,90€, ma considerando la qualità del servizio offerto, rimane competitivo sul mercato.

Inoltre, l’offerta include anche le chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili senza costi aggiuntivi. Il pacchetto, infatti, risulta scontato interamente per i primi 12 mesi. Dopodiché, si potrà mantenere a 5 euro al mese oppure provvedere alla disattivazione.

Il modem Sky Wifi Hub è incluso gratuitamente in comodato, rappresentando un ulteriore risparmio per i clienti. In alternativa, è possibile aggiungere al canone mensile un ammontare di 3 euro per avere gli Sky Wifi Spot. Questi device permettono di ampliare il segnale wireless anche per chi ha una casa con dimensioni particolarmente esigenti.

Costi ed altro

Per i costi iniziali, vi sarà un costo di attivazione pari a 0 euro solo richiedendo la Fibra ONLINE. Questo regalo è riservato solo ai clienti Sky Extra.

È importante notare che questa offerta è valida solo per le richieste portate a termine sul sito di Sky e sarà disponibile fino al 30 Giugno 2024. Gli interessati dovranno affrettarsi per sottoscriverla entro tale data.

Tale offerta Sky Wifi Fibra100% rappresenta un’opportunità conveniente per chi desidera una connessione internet veloce e affidabile. Con un prezzo vantaggioso nel primo anno e la possibilità di aggiungere servizi voce a consumo, questa promozione è una scelta competitiva. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e approfittatene quanto prima!