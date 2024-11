Mai più senza giga: Iliad 180 a 9,99€, l’offerta che dura una vita

Con Iliad Giga 180 praticamente tutto è quasi illimitato. Mai più senza giga grazie a questa offerta speciale che costa veramente pochissimo. Attivala adesso a soli 9,99€ al mese. Questo prezzo è per sempre e ha anche il 5G incluso. Cosa stai aspettando? Scegli l’offerta che dura una vita! Non farti più ingannare da rimodulazioni e aumenti futuri.

Scegliere questa soluzione significa beneficiare di un rapporto qualità-prezzo eccellente. Infatti, grazie a questo ricco bundle, oggi stesso ottieni 180GB per navigare a tutta velocità con 5G incluso, minuti e SMS illimitati. Si tratta di un’offerta molto conveniente sul mercato da non farsi scappare se cerchi la tranquillità su costi, giga per navigare e chiamate illimitate. Tutto senza pensieri.

Tra l’altro, come già anticipato, Iliad Giga 180 ha anche la connessione 5G inclusa. Così puoi navigare alla massima velocità disponibile senza costi aggiuntivi, ovviamente nelle aree coperte da questa tecnologia. Infine, il prezzo è “per sempre“. L’operatore garantisce che il costo mensile della promozione non subirà rimodulazioni nel tempo. Anche questo ti fa dormire sonni tranquilli.

Iliad Giga 180: la scelta intelligente e furba

Fatti furbo! Scegli Iliad Giga 180 per navigare, chiamare e mandare SMS senza limiti. Con 180GB di dati per navigare hai veramente il massimo per assicurarti le tue passioni online senza problemi ogni mese. Cosa stai aspettando? Inizia la rivoluzione oggi stesso! Attivala adesso a soli 9,99€ al mese.

Con Iliad non hai alcuni vincolo o costo nascosto. Inoltre, puoi disdire quando vuoi e senza penali. Tutto è estremamente trasparente. Inoltre, hai anche a disposizione 11GB per navigare in Europa con il Roaming UE incluso. Addirittura hai chiamate internazionali incluse per chiamare gratuitamente verso oltre 60 destinazioni incluse.

A tutto questo aggiungi anche tanti servizi extra sempre gratuiti come HotSpot, Segreteria Telefonica, Mi Richiami e Controllo Credito Residuo. E se sei già cliente Iliad, puoi passare a Giga 180 senza costi aggiuntivi. Per i nuovi clienti, sia con nuovo numero che in portabilità, l’attivazione della SIM costa una tantum 9,99€.