Passa a Iliad: 180 Giga in 5G a 9,99€ al mese per sempre

Se stai valutando di cambiare operatore telefonico, potresti prendere in considerazione di passare a Iliad grazie alla nuova offerta Giga 180: 180 Giga più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre, con 5G incluso. Per l’attivazione della SIM è invece richiesto un contributo di 9,99 euro una tantum.

L’offerta 5G di Iliad non presenta vincoli né costi nascosti, con una procedura di attivazione semplice e veloce. Inoltre, come da tradizione Iliad, il prezzo dell’offerta è da considerarsi per sempre. A distanza infatti di molti anni dal suo ingresso nel mercato italiano, Iliad continua a proporre offerte senza rimodulazioni.

Per attivare la nuova Giga 180 con connettività 5G è sufficiente andare su questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Passare a Iliad con la nuova offerta Giga 180

Con Giga 180 di Iliad si hanno 180 Giga di traffico per navigare in 5G, disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G dell’operatore francese. In assenza di un dispositivo idoneo o della rete 5G, si può continuare a navigare in 4G e 4G+.

L’ultima promozione include inoltre minuti e SMS illimitati verso i numeri di telefono fissi e mobili in Italia, in Europa grazie al roaming, e in più di 60 destinazioni in tutto il resto del mondo. A proposito del roaming, oltre ai minuti e SMS illimitati l’offerta propone 11 GB dedicati per la navigazione Internet nei Paesi dell’Unione europea.

Sono compresi anche i servizi Hotspot, Mi richiami e Controllo credito residuo. A tutto questo si aggiungono poi la tecnologia VoLTE e la segreteria telefonica. L’utente ha poi a disposizione anche il servizio di portabilità del numero da un altro operatore.

I dettagli completi dell’offerta Giga 180 sono disponibili su questa pagina del sito Iliad.