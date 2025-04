Very Mobile: la sua offerta 5G è da record

L’operatore Very Mobile ha reso disponibile una nuova offerta di portabilità per i clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO, grazie alla quale si hanno a disposizione 150 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. A rendere ancora più vantaggiosa l’offerta sono la SIM e l’attivazione gratuite, in aggiunta ad un mese in omaggio. Insomma, a tutti gli effetti un’offerta 5G da record, se si guarda al mercato italiano.

Very Mobile si appoggia alla rete WindTre, che raggiunge fino al 99,7% della popolazione italiana, ora anche in 5G, il protocollo di connessione cellulare di quinta generazione. Nessun problema dunque a livello di copertura, e nemmeno sul fronte delle rimodulazioni, dal momento che la tariffa è da intendersi per sempre.

150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese

Ricapitolando, Very 5,99€ è l’offerta da 150 Giga in 5G, con minuti e SMS senza limiti, a 5,99 euro al mese, più un mese in omaggio. La SIM, gratuita, è disponibile anche in formato virtuale, con una procedura di attivazione veloce anche tramite l’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Se ci si reca in uno dei Paesi dell’Unione europea, anziché 150 Giga si hanno a disposizione 7,6 Giga, più tutte le chiamate e gli SMS inclusi già nell’offerta, senza costi aggiuntivi. Gli eventuali Giga rimasti a disposizione possono poi essere monitorati attraverso l’app ufficiale dell’operatore Very.

In caso di necessità, sempre dall’app Very gli utenti possono sbloccare le chiamate internazionali e satellitari. Non occorre invece fare nulla per la ricezione degli SMS bancari, abilitata di default: quest’ultimi rivestono una funzione molto importante per tutti coloro che hanno un’app bancaria e vogliono mantenere sotto controllo i movimenti del proprio conto o della carta.

Tra i servizi inclusi, infine, vi è l’hotspot, tramite cui si possono utilizzare i Giga della propria offerta anche su un altro dispositivo come smartphone, tablet o computer. Si tratta di un’opzione utile soprattutto quando si è fuori casa e non si ha a disposizione una connessione Wi-Fi.