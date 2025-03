150 Giga in 5G a meno di 6€ + 1 mese in omaggio e attivazione gratis con Very Mobile

Fino al 31 marzo gli utenti che scelgono di passare a Very Mobile possono attivare l’offerta da 5,99 euro al mese per sempre che include 150 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati. Tra le altre cose, la promo in corso prevede anche un mese in omaggio e l’attivazione gratuita, oltre che la possibilità di richiedere una eSIM.

Very Mobile è un operatore virtuale di rete mobile che si appoggia alla rete di WindTre. Si distingue dalla maggior parte degli altri operatori per la politica di prezzo trasparente, le tariffe convenienti ed il rispetto per l’ambiente (ad esempio le SIM sono realizzate con plastica 100% riciclata e prodotte a zero emissioni di CO₂).

L’offerta 5G di Very Mobile a 5,99 euro

L’offerta 5G da 5,99 euro al mese di Very Mobile è dedicata ai clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO, tra cui Lycamobile, Tiscali, Optima, Feder Mobile, WithU e NV Mobile. Per tutti il costo di attivazione è gratuito, così come la SIM e la consegna a casa.

Nel prezzo di 5,99 euro al mese sono inclusi 150 Giga in 5G, insieme a chiamate illimitate e SMS senza limiti. Per quanto riguardo l’utilizzo dell’offerta nei Paesi aderenti all’Unione europea, Very mette a disposizione 7,6 Giga in roaming più tutti i minuti e gli SMS validi in Italia.

A tutto questo si aggiungono poi i servizi gratuiti Ti ho cercato, RingMe e Hotspot: Ti ho cercato è il servizio che consente di ricevere un SMS di notifica di chiamata quando non è possibile rispondere, RingMe permette invece di prenotare la richiamata verso un clienti Very al momento irraggiungibile o impegnato in un’altra conversazione, infine Hotspot dà modo di condividere i dati mobili della propria offerta con altri dispositivi quali smartphone, tablet e computer.