Lyca Mobile: 150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese da qualsiasi operatore

Lyca Mobile offre 150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese per chi sceglie di richiedere la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore. L’offerta include anche minuti e SMS illimitati, 8 Giga dedicati in roaming nei Paesi dell’Unione europea, due mesi di rinnovo in omaggio e zero costi di attivazione.

Se non lo conoscete, Lyca Mobile è uno degli operatori virtuali di telefonia mobile che vanta il maggior numero di clienti al mondo. In Italia si appoggia alla rete Vodafone, offrendo di conseguenza una connessione veloce e stabile ovunque ci si trovi, grazie ad una delle migliori infrastrutture presenti nel nostro Paese.

I vantaggi di passare a Lyca Mobile

Quella di Lyca è una delle migliori offerte di portabilità oggi disponibili sul mercato. Sono infatti pochi gli operatori che offrono il 5G per un importo inferiore a 6 euro, senza limitazioni riguardo agli operatori di provenienza e con due mesi di rinnovo gratis.

Un altro plus di questa offerta 5G è la qualità della connessione di rete. Riguardo a ciò garantisce Vodafone, che in Italia propone una delle reti più veloci e stabili, capace di soddisfare le esigenze di chiunque, dagli appassionati di gaming a coloro che non vedono l’ora inizi l’evento sportivo dell’anno.

Inoltre, alla lista dei vantaggi di passare a Lyca si aggiungono anche i servizi inclusi. Tra questi si annoverano il VoLTE e la navigazione in hotspot: non si tratta di un elemento scontato, anzi, a maggior ragione se si considera la natura virtuale dell’operatore di telefonia mobile.

Non mancano infine i Giga dedicati in roaming, indispensabili per chi viaggia all’estero in uno dei Paesi dell’Unione europea. Rispetto ad altri operatori, la quantità di Giga disponibili è più che sufficiente per le esigenze di 9 persone su 10: 8 Giga.

L’offerta di portabilità di Lyca Mobile in 5G, valida per chiunque, è disponibile per un periodo di tempo limitato.