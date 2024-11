Passa a ho., conviene: offerte anche con eSIM e 5G

Passare a ho. conviene, sia per le tariffe convenienti che per la possibilità di navigare su rete 5G (la copertura è nazionale, la stessa garantita dalla rete Vodafone). Inoltre, ora è possibile richiedere la eSIM per sbarazzarsi della tessera fisica da inserire nello smartphone, se il proprio telefono supporta questa tecnologia. I vantaggi inclusi non finiscono però qui: tra gli altri, c’è ad esempio il servizio di assistenza fornito via WhatsApp, per mettersi in contatto direttamente con il personale tecnico, senza dover passare da call center o risponditori automatici.

ho. ti offre fino a 250 Giga in 5G e la eSIM

La promozione che mettiamo in evidenza è quella che propone 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. L’attivazione è a partire da 2,99 euro per chi proviene da alcuni operatori come iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Kena, Lyca Mobile, Optima, Rabona Mobile, Tiscali ed Élite Mobile. L’elenco completo è consultabile sulla pagine del sito ufficiale.

Tra le altre offerte, la più conveniente ed economica è quella che propone 150 Giga, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese. Per l’attivazione, vale quanto appena scritto. Si passa poi per quella con 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese, per arrivare alla più completa con 250 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 11,99 euro al mese, la scelta ideale per chi fa un grande uso del traffico dati, anche per la navigazione e lo streaming.

Il passaggio può essere fatto online e in pochi minuti, attraverso un’esperienza 100% digitale. La richiesta della eSIM va effettuata direttamente dall’app. C’è anche la possibilità di sfruttare l’offerta soddisfatti o rimborsati, chiedendo eventualmente un rimborso completo entro i primi 30 giorni dalla sottoscrizione se non convinti dal servizio.