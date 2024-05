Iliad, ottime notizie per la fibra: migliorate le prestazioni di iliadbox

Iliadbox, il router incluso nell’offerta fibra di Iliad, si rinnova acquisendo la tecnologia Wi-Fi 7, per una connessione più stabile sui dispositivi collegati e prestazioni ancora migliori rispetto a prima. Oltre alle performance maggiori e alla migliore stabilità, il nuovo aggiornamento porta a un abbattimento dei consumi quando non si è connessi al router.

L’offerta fibra diventa dunque più appetibile che mai: in occasione dell’arrivo del Wi-Fi 7, la fibra Iliad è in promo a 19,99 euro al mese per sempre, anziché 24,99 euro. L’offerta è riservata a tutti gli utenti mobile Iliad che hanno attiva un’offerta a 9,99 euro al mese con pagamento automatico.

Novità Iliadbox: arriva la tecnologia Wi-Fi 7

La versione 4.8.9.1 introduce numerose novità per iliadbox, tra cui una maggiore stabilità della rete Wi-Fi su modem ed extender, alcune correzioni di errori nell’interfaccia web del software iliadbox OS e l’attivizione del firewall sulle delegazioni per filtrare il traffico IPv6 sconosciuto su prefissi secondari.

Sul fronte dei consumi da segnalare la modalità Total Sleep, grazie alla quale vi è un consumo nettamente inferiore quando non si usa il Wi-Fi (i primi dati parlano del 95% in meno). Allo stesso modo la tecnologia Eco-WiFi permette di ottimizzare i consumi tramite un adattamento automatico delle prestazioni a seconda dei dispositivi collegati.

Nell’offerta Fibra di Iliad sono inclusi il nuovo iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, chiamate illimitate in Italia e in oltre 60 Paesi, il servizio di segreteria telefonica e l’app iliadbox connect. Nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON la velocità in download è fino a 5 Gbit/s e quella in upload fino a 700 Mbit/s, mentre nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON la velocità in download raggiunge i 2,5 Gbit/s e quella in upload i 500 Mbit/s.

Verifica la copertura del tuo comune e approfitta dell’offerta in corso per attivare l’offerta fibra di Iliad a soli 19,99 euro al mese.