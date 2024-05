Star Wars Day: offerta Internxt con sconti fino al 75%

In occasione del Star Wars Day, ti riportiamo una notizia stellare che riguarda non solo i fan della saga, ma chiunque sia alla ricerca di un affare galattico nel mondo del cloud storage. Fino al 20 maggio, Internxt celebra questa giornata storica offrendo un’opportunità imperdibile: la possibilità di accaparrarsi un piano di archiviazione cloud a vita con un ribasso del prezzo del 75%.

Star Wars Day: l’occasione giusta per acquistare un piano a vita scontato

I piani proposti da Internxt sono una vera e propria rivoluzione nel settore del cloud storage, con capacità che spaziano dai 2TB ai 10TB. Questa offerta è unica nel suo genere perché, una volta acquistato il piano, non dovrai più preoccuparti di rinnovi periodici o spese impreviste.

Con uno sconto così enorme, i piani di Internxt diventano accessibili a tutti e rappresentano un investimento a vita. La promessa del provider di offrire un servizio privato e decentralizzato rende l’offerta ancora più preziosa, perché ti assicura una gestione dei dati serena e affidabile.

Approfittare di questa promozione non è solo un modo per celebrare la saga, ma anche per fare un affare concreto. Internxt permette di caricare file fino a 20GB, facilitando la gestione di documenti di grandi dimensioni. Inoltre, la sicurezza è rafforzata dall’autenticazione a due fattori, e la politica di rimborso entro 30 giorni dimostra la fiducia di Internxt nella qualità e sicurezza dei suoi servizi. Diamo un’occhiata ai piani a vita disponibili:

2TB a 199 euro , invece di 499 euro;

, invece di 499 euro; 5TB a 299 euro , anziché 999 euro;

, anziché 999 euro; 10TB a 499 euro, invece di 1.999 euro.

Lo Star Wars Day è quindi l’occasione perfetta per entrare nell’universo di Internxt, dove troverai uno spazio cloud sicuro e vasto tutto per te e a condizioni economicamente vantaggiose. Approfittane subito!