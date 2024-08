pCloud Business: perché è un servizio indispensabile per le PMI?

Se è vero che la tecnologia cloud può essere utile a una persona per conservare foto e documenti, l’utilità di questa tecnologia nel contesto delle piccole e medie imprese può essere potenzialmente ancora più interessante (a patto di scegliere il servizio giusto).

Optando per una piattaforma che offre adeguate garanzie, come crittografia e autenticazione a più fattori, il cloud offre di fatto una sorta di “cassaforte digitale” per documenti importanti e non solo.

Altro aspetto da non sottovalutare è la riduzione dei costi che, in tempo di crisi, rappresenta pressoché un obbligo per qualunque impresa. Affidarsi a un servizio cloud affidabile, permette infatti di evitare potenziali investimenti hardware e spese legate alla manutenzione IT.

Non solo: i dati archiviati su cloud possono essere accessibili da diversi luoghi e dispositivi. Tutto ciò permette all’imprenditore (o chi per lui) di avere sempre sott’occhio il materiale e la documentazione della PMI.

Con pCloud Business puoi mantenere al sicuro i tuoi file e contenere i costi della tua PMI

Uno spazio cloud di alto livello offre grandi garanzie per quanto concerne la sicurezza informatica. A tal proposito, basti pensare a quante aziende nel contesto italiano sono vittime di attacchi ransomware. Per quanto riguarda i dipendenti, un piano adeguato permette di coordinare le attività, aumentando la produttività.

Per ottenere tutti questi vantaggi in una PMI (e non solo), pCloud Business è la soluzione migliore possibile. Questo provider, con la sottoscrizione Business Pro, è in grado di offrire:

2 TB di spazio per utente ;

; pCloud Encryption ;

; Controllo Accessi & Team ;

; Condivisione sicura dei file ;

; 180 giorni di file versioning ;

; Assistenza prioritaria.

Il tutto per 3 o più utenti.

pCloud Business va però ancora oltre, offrendo ampia libertà d’azione per quanto riguarda l’organizzazione di team di lavoro, permessi di gruppo, cartelle condivise e tanto altro. E per quanto riguarda il prezzo, la soluzione offerta risulta accessibile anche per le attività più piccole o appena nate.