Perché dovresti avere un cloud per la tua azienda?

Il cloud per la tua azienda aiuta a crescere, razionalizzare e affrontare le sfide del mercato contemporaneo. Qui si parla di qualcosa che rende più efficienti e dinamiche imprese di tutte le dimensioni.

Se sei proprietario di un’azienda in espansione, i dipendenti e i documenti si moltiplicano, ma lo spazio e i server no. L’upgrade dell’hardware significa poi grattacapi e spese continue. Con il cloud, puoi invece aumentare lo spazio virtuale risparmiando sui costi. Questo perché consente ti archiviare tutto ciò che vuoi, aumentando così la competitività.

Le piccole e medie imprese (PMI) migliorano spesso la condivisione dei dati interni. La perdita di informazioni, sovrapposizione di file e sistemi di backup inefficaci diventano un ricordo legato al passato. Il cloud è insomma il sancta sanctorum digitale: un unico centro dati, sempre aggiornato, accessibile e sicuro.

Un cloud per la tua azienda aumenta la produttività

Nel cloud, gli errori umani vengono minimizzati e la collaborazione diventa efficiente e sinergica. La facilità con cui i team possono salvare, modificare e condividere documenti con un paio di clic è straordinaria. Tempi di elaborazione dati più rapidi significano, ovviamente, lavoro più fluido e meno tempo perso a cercare documenti smarriti nei recessi dei server fisici.

Inoltre, anche le aziende più grandi beneficiano di questa tecnologia: l’elaborazione in tempo reale di enormi quantità di dati diventa possibile. Tutto ciò avviene in sicurezza, grazie a un sistema di permessi e autorizzazioni personalizzabile. Ciò non solo migliora la sicurezza, ma permette alle aziende di rispettare le normative vigenti in materia di protezione dei dati.

A questo punto, ti starai chiedendo quale servizio cloud ti garantisce qualità elevata a basso prezzo. Ti consigliamo pCloud Business. Due sono i piani messi attualmente a disposizione dal provider, entrambi in prova gratuita:

Business (7,99 euro all’anno, 9,99 euro al mese per utente):

1 TB di spazio per utente

3+ utenti

pCloud Encryption

Controllo Accessi & Team

Condivisione sicura file

180 giorni di file versioning

Business Pro (15,98 euro all’anno, 19,98 euro al mese per utente):

2 TB di spazio per utente

3+ utenti

pCloud Encryption

Controllo Accessi & Team

Condivisione sicura file

180 giorni di file versioning

Assistenza prioritaria

