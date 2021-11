Instagram chiude Threads: l'addio all'app è vicino

È durata solo un paio d'anni o poco più l'avventura di Threads: lanciata nell'ottobre 2019 da Instagram con l'ambizione di diventare il social network totale, non si è mai rivelata in grado di conquistare gli utenti e andrà definitivamente in pensione alla fine dell'anno. Sulla piattaforma Google Play è descritta come un modo facile e veloce per stare al passo con gli aggiornamenti dei tuoi amici .

Addio Threads, tutti su Instagram

A conti fatti, si tratta di un'app per la messaggistica. I suoi utenti riceveranno l'avviso della chiusura a partire dal 23 novembre, accompagnato dall'invito a passare all'applicazione principale per continuare a comunicare in forma privata con i loro contatti. Scompariranno poi le versioni Android e iOS dai rispettivi store e verrà eseguito il logout automatico. Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione affidata da un portavoce della società alla redazione del sito TechCrunch.

Sappiamo che le persone tengono alle connessioni con i loro amici più stretti, lo abbiamo appreso in particolare negli ultimi anni con la crescita della messaggistica su Instagram. Stiamo ora concentrando i nostri sforzi per migliorare le modalità con le quali è consentito farlo su Instagram, passando anche dall'abbandono dell'app Threads.

Il team di Meta (ex Facebook) al lavoro su Instagram che ha deciso di tagliare il ramo secco conferma ad ogni modo la volontà di integrare alcune delle funzionalità esclusive di Threads nell'app principale di Instagram, così da non scontentare gli utenti.