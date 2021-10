Il prossimo down di Instagram te lo segnalerà Instagram

Sulla base dell'esperienza maturata la scorsa settimana, con un primo blackout di sei ore e mezza e un secondo stop di due ore, il team al lavoro su Instagram ha deciso di introdurre una novità che avviserà gli utenti non appena si verificherà un down causato da problemi tecnici, dell'intera infrastruttura oppure riguardante una singola funzionalità. Lo farà direttamente dall'interno dell'applicazione.

L'app di Instagram eviterà di cercare #instagramdown su Twitter

La novità è stata annunciata con un post comparso sul blog ufficiale del social network. La fase di test prenderà il via negli Stati Uniti e durerà alcuni mesi, raccogliendo i feedback necessari per una distribuzione su più larga scala. Al momento non è dato a sapere se avverrà lo stesso con Facebook.

Attraverso i confronti con la nostra community e le continue ricerche, abbiamo appreso quanto si possa essere confusi quando si verifica un problema temporaneo su Instagram. Quando impatta sulla fruizione o sulla distribuzione dei contenuti, sappiamo possa portare gli utenti a pensare che il problema sia loro o dei loro post. La mancanza di chiarezza può risultare frustrante, così abbiamo deciso di semplificare il modo in cui apprendere cosa accade, direttamente da noi.

Per dirla in altro modo, al prossimo blackout della piattaforma non sarà necessario precipitarsi su Twitter e verificare la presenza dell'hashtag #instagramdown in cima ai trend per capire che il problema è generalizzato.

Stiamo testando una nuova funzionalità che notificherà nel vostro Feed quando si verifica un'interruzione o un problema tecnico, così come quando viene risolto. Non invieremo una notifica ogni volta che si verifica un problema, ma quando vediamo le persone confuse e alla ricerca di risposte. Verificheremo se una soluzione di questo tipo possa aiutare a chiarire le cose.

In arrivo anche un'altra funzionalità che notificherà agli utenti quando l'account è a rischio ban (o restrizioni) per aver pubblicato contenuti ritenuti in violazione delle linee guida e dei termini di servizio, specificando quali immagini o video sono finiti sotto la lente d'ingrandimento.