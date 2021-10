WhatsApp, Facebook e Instagram down (4 ottobre 2021)

Pomeriggio difficile per WhatsApp, Facebook e Instagram: l'applicazione e i social network del gruppo FB non funzionano. Le chat sono ferme, le bacheche anche, impossibile comunicare e condividere. In corso il down dei servizi, per ragioni al momento ancora ignote. Seguiranno aggiornamenti.

WhatsApp, Facebook e Instagram non funzionano

A conferma dei problemi, le segnalazioni degli utenti che si stanno moltiplicando su Downdetector. Anche su Twitter, in cima alle tendenze ci sono gli hashtag di rito: #whatsappdown, #facebookdown e #instagramdown.

I primi feedback in merito all'anomalia intorno alle 17:30 (ora italiana), poi il picco. Sono interessati dal blackout anche i siti ufficiali delle piattaforme, a conferma di come si tratti di un'anomalia estesa: il problema non è dunque rappresentato dal vostro smartphone né dal vostro laptop, non serve reinstallare le applicazioni aggiornare compulsivamente il browser. A quanto pare si tratta di un down mondiale.

Dai profili Twitter del gruppo non giungono al momento aggiornamenti su quanto sta accadendo. A tre quarti d'ora circa dall'inizio dei problemi, l'intera infrastruttura su cui poggiano WhatsApp, Facebook e Instagram rimane offline.

Tra coloro che stanno pubblicando meme in tema, anche l'account ufficiale di Netflix…

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC — Netflix (@netflix) October 4, 2021

… e quello di Prime Video.

… articolo in aggiornamento