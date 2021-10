Digitali per Caso, raccontato da Patrizio Roversi

Lo abbiamo visto viaggiare per il mondo, visitare meraviglie di ogni tipo, esplorare luoghi dove ognuno di noi avrebbe voluto essere. Ma lo abbiamo anche visto turista di una delle grandi meraviglie nascoste dell'Italia: la piccola impresa. Il viaggio di Patrizio Roversi questa volta è quello con Digitali per Caso, avventura vissuta insieme a Registro .it per andare a cercare quelle piccole grandi perle dell'imprenditoria italiana che hanno saputo attingere al digitale per cercare nuova linfa per le proprie attività.

Le puntate di Digitali per Caso sono disponibili online qui ed oggi abbiamo la possibilità di parlarne direttamente con Patrizio Roversi che in quelle aziende è entrato, con quegli imprenditori ha parlato e quelle realtà le ha toccate con mano.

Patrizio Roversi e Digitali per Caso: un viaggio fatto nel 2019, ma che nel post-pandemia viene ad assumere un significato ancora più profondo. Insomma:

Molto, davvero. Mi hanno sorpreso. Il Digitale per Caso ero io: sono degli anni '50, mi sono formato negli anni '60, non sono certo un nativo digitale. Anzi, ammetto di essere per certi versi anche uno scettico e di avere una certa diffidenza e distanza rispetto a certe manifestazioni dei social network. Tuttavia gli effetti positivi sono innegabili e in Digitali per Caso sono emerse proprio queste sfumature. In quelle realtà, infatti, il digitale non si è rivelato soltanto come un elemento positivo, ma mi spingo a dire che è un elemento vitale in tutto e per tutto, foriero sia di sviluppo economico che di valore relazionale.

Quelle aziende hanno fatto una rivoluzione. Nel digitale hanno trovato non soltanto uno strumento come tanti ce ne sono, ma un vero motivo di esistere e sopravvivere. Quelle aziende hanno saputo aprirsi e andare oltre i rispettivi contesti, dentro i quali non avrebbero potuto trovare le risorse e la clientela per poter portare avanti la loro vocazione, le loro storie e i loro talenti. Si sono quindi aperte al mondo tramite il digitale e le conseguenze positive che ne sono derivate sono la più grande sorpresa positiva che ho incontrato. Se c'è qualcosa che le lega, mi sento di dire che è la “relazione”: è ciò che hanno saputo costruire con il digitale ed è ciò che ha infine generato valore, comunità, capacità di rilanciarsi.

Molto, moltissimo, ma mi sento di aggiungere un dettaglio importante. Non è una questione quantitativa, ma qualitativa. Molte aziende (e persone) devono ancora capire che lo strumento deve essere utile e, al contempo, non deve mai prendere il sopravvento. Serve dunque arrivare ad una vera qualità di approccio e di atteggiamento. Le aziende che abbiamo incontrato con Digitali per Caso non si distinguono soltanto per il fatto che usano gli strumenti del digitale (un dominio .it, un sito web, i social, l'e-commerce), ma soprattutto per il fatto che lo hanno saputo fare bene, nella forma e nella sostanza. Questo fa la differenza.

Da una parte c'è il problema che chi ha accesso a queste potenzialità, spesso le sfrutta male. Dall'altra c'è un problema opposto: c'è un forte squilibrio tecnologico nella società e proprio le persone che più avrebbero bisogno del digitale si trovano a non avere a disposizione né gli strumenti per l'accesso, né le competenze necessarie. Ne parlavo nei giorni scorsi con un responsabile Caritas: c'è una incredibile povertà digitale nella nostra società. Questo può escludere dalle potenzialità esistenti e può indurre ad un nuovo fenomeno di marginalizzazione. Per questo chi ha le possibilità ha anche il dovere di far propria quella qualità che può fare la differenza, approfittando di strumenti tanto potenti per produrre e sviluppare del bene.