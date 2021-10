Instagram, quello sticker Link che cambia molte cose

Instagram ha introdotto una piccola grande novità sulle proprie Storie. Si tratta di un piccolo sticker che, dopo il depennamento del vecchio “swipe up”, diventa il nuovo modo che i creativi avranno a disposizione per convertire il proprio pubblico. Il social network lo aveva indicato come via praticabile da tempo, aveva aperto questa soluzione ad alcuni profili molto seguiti, ma ora il test diventa realtà per tutti: da oggi qualunque profilo Instagram avrà la possibilità di inserire link all'interno delle proprie storie

Link nelle storie: cosa cambia

Cosa cambia? Cambia tutto. Cambia perché ora chiunque potrà creare Storie con rimandi a link esterni, dove avrà la possibilità di raccogliere iscrizioni, proporre acquisti, suggerire approfondimenti e altro ancora. Instagram può diventare vetrina e catalogo, drenaggio di traffico e fonte di lead. Questo semplice sticker trasforma le Storie in qualcosa di nuovo a disposizione di qualsiasi artista, creativo, esercente, servizio online. E tutti potranno provarci, soprattutto.

Per aggiungere link nelle Storie è sufficiente seguire queste indicazioni:

Scatta, registra, o carica il contenuto nella tua Storia

Seleziona lo strumento adesivi nella parte superiore dello schermo

Tocca lo sticker “Link” per aggiungere il link desiderato e poi tocca “Fatto”

Posiziona l’adesivo nella tua storia – così come per gli altri adesivi – e toccaci sopra per vedere le opzioni di colore.

In realtà nel momento in cui pubblichiamo i nostri profili ancora non hanno a disposizione lo sticker, il quale è presumibilmente in fase di rollout progressivo. Il cantiere, del resto, è aperto: “Nei prossimi mesi lavoreremo a nuovi aggiornamenti per i Link, che offriranno maggiore controllo creativo, compresa la personalizzazione del testo, e nuovi colori“.

Le conseguenze di questa novità le vedremo molto presto. Sembra del tutto facile immaginare una moltiplicazione ulteriore delle Storie e, in parallelo, una maggior difficoltà nell'intercettare attenzione sulle stesse. Servirà capacità nel costruirsi una community ed un'influenza vera sulla stessa, dopodiché sarà esattamente lo sticker “Link” il canale di monetizzazione.