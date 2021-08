Instagram, lo Swipe up diventa sticker

Instagram ha annunciato che a partire dal 30 agosto andrà a dismettere la funzione “Swipe up” tra i propri strumenti di creazione delle Storie. Se per certi versi la cosa è di piccolo impatto per chi non conosce al meglio la piattaforma, per creator e influencer si tratta invece di un cambio importante poiché verrà meno quello che è il principale strumento di conversione fin qui utilizzato.

Quel che viene dopo lo Swipe up

La funzione “Swipe up”, infatti, è una gesture che permette all'utente di approfondire un certo argomento saltando dalla pagina Instagram verso l'esterno. Per un e-commerce, ad esempio, è lo strumento che permette di saltare da una Storia ad una pagina Web sulla quale vendere uno specifico prodotto. Lo “Swipe up”, insomma, è stato fin qui un importante strumento per fidelizzare, convertire e monetizzare la propria community: ora verrà meno, ma non del tutto.

Swipe up scompare, infatti, ma verrà comunque sostituito da un nuovo sticker che sarà possibile aggiungere alle Storie. La gesture, insomma, diventa un vero e proprio link, visibile e cliccabile, avente medesime funzioni del decaduto Swipe up. Inizialmente il nuovo strumento sarà disponibile soltanto per coloro i quali già avevano a disposizione lo Swipe up, ma la piattaforma starebbe valutando la possibilità di aprire a tutti (o quantomeno ad un maggior numero di utenti attivi) questo canale di conversione.

La piattaforma evolve, insomma: questo – apparentemente minimo – cambiamento innesta un nuovo meccanismo di interazione che potrebbe restituire maggiori potenzialità a coloro i quali gestiscono community numerose. Maggiore è l'interesse per il Creator, maggiore è la capacità di Instagram di rendersi piattaforma appetibile per nuovi contenuti. Le Storie, insomma, sono destinate in prospettiva ad animarsi sempre di più.