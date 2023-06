Elon Musk vs Mark Zuckerberg: FIGHT!

Da una parte Elon Musk, dall’altra Mark Zuckerberg. Non ai due ideali capi di una tavola rotonda, per discutere di social o di intelligenza artificiale, ma agli angoli di un ottagono come quello degli incontri MMA. Andiamo con ordine, per capire come si è giunti a un passo dalla rissa tra due dei nomi più noti (e facoltosi) del mondo hi-tech.

Dai social al ring: Musk chiama, Zuckerberg risponde

Tutto ha avuto inizio da un commento, scritto dal numero uno di Tesla e SpaceX, in merito al Project 92 messo in campo da Meta (di cui abbiamo scritto anche su queste pagine), un presunto social network decentralizzato con caratteristiche che richiamano alla mente quelle di Twitter: Sono pronto per un incontro in una gabbia, se lui lo è, lol .

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Insomma, la volontà espressa è quella di risolvere la questione su un ring. Di lì a poco, la controparte ha risposto via Instagram con il più classico dei Mandami la posizione ( Send me location ). La replica non si è fatta attendere: Vegas Octagon, con riferimento a una delle gabbie più note del circuito UFC.

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

Nei giorni scorsi, Zuckerberg ha condiviso il filmato di un allenamento con Mikey Musumeci, campione statunitense di submission grappling e di jiu-jitsu brasiliano. Di recente ha inoltre dichiarato di aver completato la Murph Challenge, particolarmente diffusa nell’ambito CrossFit, in 40 minuti.

Musk, dal canto suo, dice di puntare tutto sulla mossa del tricheco, in cui semplicemente si sdraia sul proprio avversario. Sarà sufficiente?

Il numero uno di Tesla e SpaceX contro l’uomo che ha costruito l’impero social di Facebook e Instagram, su un ring. Non succede, ma se succede…

Chiudiamo ricordando che lo scorso anno, poco dopo l’inizio della guerra in Ucraina, Musk recapitò sulla scrivania di Vladimir Putin l’invito a un confronto a mani nude. Da quel di Mosca non giunse mai alcuna risposta.