Bonus psicologo 2024: come si ottiene e quando arriva

Il bonus psicologo è una misura introdotta dal governo italiano nel 2022 per far fronte all’impatto della pandemia sulla salute mentale della popolazione. L’isolamento, l’incertezza, la perdita del lavoro hanno determinato un aumento della domanda di supporto psicologico.

Inizialmente il bonus prevedeva 600 euro per chi aveva un ISEE sotto i 50.000 euro. Con la Legge di Bilancio 2023 il bonus è stato confermato ma con fondi ridotti. Ora l’importo massimo varia da 500 a 1500 euro proporzionalmente al reddito, mentre il valore di ogni singola seduta è fissato a 50 euro.

La misura si rivolge a persone con depressione, ansia, stress e fragilità emotiva, che abbiano ottenuto l’approvazione del medico curante per intraprendere un percorso psicoterapeutico. Le domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2024.

Come si ottiene il bonus per lo psicologo 2024

Il bonus psicologo può essere utilizzato sia per terapie in presenza che online, rivolgendosi a professionisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria partecipazione all’iniziativa al CNOP (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi).

Possono usufruire del bonus persone di qualsiasi età, residenti sul territorio nazionale, che stiano attraversando un momento di fragilità psicologica come ansia, stress o depressione. Per ottenere il bonus è necessario possedere un ISEE inferiore a 50.000 euro e aver ricevuto dal proprio medico il via libera a intraprendere un percorso terapeutico.

Quando arrivano i soldi?

Dopo la scadenza del 31 maggio per la presentazione delle domande, l’INPS elaborerà la graduatoria seguendo criteri equi e trasparenti, così da destinare le risorse limitate a chi ha maggiore necessità di sostegno psicologico.

I beneficiari del bonus avranno a disposizione 9 mesi di tempo, 270 giorni dall’accoglimento della richiesta, per utilizzare il codice e accedere alle sedute di psicoterapia. Questa tempistica assicura flessibilità nella pianificazione del percorso terapeutico.

Trascorso tale periodo, il codice verrà annullato e le eventuali risorse non spese torneranno nelle disponibilità dell’INPS. Verranno quindi riassegnate ad altri richiedenti idonei, proseguendo lo scorrimento della graduatoria stilata dall’Istituto.

Quale ISEE serve per il bonus psicologo?

Il contributo è erogato una sola volta per ciascuna annualità, e l’importo varia in base al reddito ISEE del richiedente. In particolare, per l’anno 2024 il bonus prevede:

1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

1.000 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000 euro;

500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Se erogato, il bonus copre fino a 50 euro per ciascuna seduta di psicoterapia, fino a esaurimento dell’importo assegnato.

Una garanzia di qualità del servizio risiede nel fatto che potranno fornire le prestazioni soltanto psicoterapeuti professionisti, non semplici psicologi. In questo modo vengono assicurati standard elevati di competenza ed esperienza specifica nell’ambito della terapia psicologica. Questa scelta mira a tutelare i cittadini e a favorire percorsi efficaci, affidandosi esclusivamente a figure con una formazione completa e approfondita per svolgere interventi terapeutici delicati e complessi.

Differenza tra psicologo e psicoterapeuta

Spesso si tende a confondere le figure dello psicologo e dello psicoterapeuta, ma in realtà esistono delle differenze sostanziali tra queste due professioni. Lo psicologo, infatti, è un professionista che ha conseguito una laurea magistrale in psicologia e ha superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione.

Per diventare psicoterapeuta, invece, è necessario un ulteriore percorso formativo: dopo la laurea in psicologia o in medicina, occorre frequentare una scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) della durata di quattro anni.

Lo psicologo è un esperto del comportamento umano e delle funzioni cognitive, emotive e relazionali. Il suo intervento si focalizza sulla valutazione psicologica, sulla consulenza e sul sostegno per affrontare difficoltà e disagi di varia natura. Lo psicoterapeuta, invece, è uno specialista della psicoterapia, ovvero di un trattamento terapeutico basato sulla relazione interpersonale tra paziente e terapeuta.

La psicoterapia mira a promuovere un cambiamento profondo nella persona, lavorando su pensieri, emozioni e comportamenti disfunzionali. Lo psicoterapeuta è abilitato a trattare disturbi psicologici e psichiatrici di diversa gravità, utilizzando approcci teorici e metodologici specifici (ad esempio, la terapia cognitivo-comportamentale, la psicoanalisi, la terapia sistemico-relazionale).

Come fare domanda per il bonus psicologo 2024

Per richiedere il contributo, bisogna accedere al portale online dell’INPS. La procedura di domanda è disponibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, sottosezione “Per malattia”, voce “Bonus psicologo“. Per completare l’iter sarà necessario identificarsi tramite credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, la richiesta può essere avanzata contattando il Contact Center INPS ai numeri verdi 803164 o a pagamento 06164164.

Al termine del periodo di raccolta delle domande, verranno stilate graduatorie regionali per l’assegnazione del contributo nei limiti delle risorse disponibili, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione.

L’esito della domanda sarà comunicato tramite SMS, email o consultazione dell’area riservata “MyINPS”. Le risorse non utilizzate verranno riassegnate tramite lo scorrimento delle graduatorie.

Quando scade la domanda per il bonus psicologo

Per presentare la richiesta, si ha tempo fino al 31 maggio 2024.

Quando escono le graduatorie del bonus psicologo 2024?

Al termine del periodo di presentazione delle domande, l’INPS provvederà a redigere graduatorie su base regionale per l’assegnazione dei bonus psicologici sulla base di due criteri:

Priorità in graduatoria in ordine crescente di valore ISEE, assegnando i bonus fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai richiedenti con un indicatore più basso.

A parità di valore ISEE, precedenza in graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda, dando priorità a coloro che l’hanno inoltrata prima.

I beneficiari a cui verrà assegnato il bonus psicologico riceveranno apposita comunicazione da parte dell’INPS con l’importo del contributo erogato e un codice univoco da fornire allo psicoterapeuta.

Come scegliere lo psicoterapeuta?

Per individuare lo psicoterapeuta a cui affidarsi, è possibile consultare l’elenco dei professionisti aderenti all’iniziativa messo a disposizione dall’INPS.

Tale elenco conterrà i nominativi divisi per Regione, Provincia e Comune di appartenenza, e sarà reperibile accedendo alla piattaforma online dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tramite la quale si è inoltrata la domanda per il contributo.

I dati dei terapeuti che hanno deciso di partecipare al progetto verranno forniti all’INPS dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, a garanzia del rispetto dei requisiti e delle regole previste.

Oltre che sul sito INPS, l’elenco potrà essere consultato anche sui portali del CNOP e dei vari Ordini regionali e provinciali, in modo da consentire un’ampia scelta nell’individuare la figura professionale più idonea e vicina alle personali necessità.