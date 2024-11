Mozilla licenzia il 30% del personale, duro colpo per Firefox

Mozilla, la fondazione che gestisce il browser Firefox, è nei guai. Ha appena licenziato il 30% dei suoi dipendenti. In un momento in cui la sua forza lavoro è già ridotta all’osso, questo è un punto di svolta per l’organizzazione statunitense.

Firefox, Mozilla licenzia il 30% del personale

Le cattive notizie sono state confermate a Techcrunch da Brandon Borrman, responsabile delle comunicazioni della Mozilla Foundation: “La Fondazione sta riorganizzando i suoi team per aumentare l’agilità e l’impatto mentre acceleriamo il nostro lavoro per garantire un futuro tecnico più aperto ed equo per tutti noi. Questo purtroppo significa porre fine ad alcune delle attività che abbiamo storicamente portato avanti ed eliminare i ruoli associati per concentrarci maggiormente sul futuro“.

Techcrunch stima Mozilla avesse circa 120 dipendenti prima di questi licenziamenti e questa è la seconda ondata di tagli di posti di lavoro quest’anno, dopo che la fondazione ha deciso di lasciare andare dieci dipendenti.

Tuttavia, l’organizzazione no-profit sembra ancora attaccata ai suoi valori fondanti di protezione della privacy e di anteposizione degli interessi degli utenti di Internet alla ricerca del profitto. In ogni caso, queste missioni dovranno essere portate avanti con meno personale. In un’e-mail al personale, Nabiha Syed, direttore esecutivo della Mozilla Foundation, ha dichiarato: “La nostra missione a Mozilla è più importante che mai. Ci troviamo in un’incessante ondata di cambiamenti nel mondo della tecnologia (e più in generale), e l’idea di mettere le persone prima del profitto sembra sempre più radicale“.

Mozilla continua a lanciare nuovi servizi

La fondazione Mozilla non si rassegna, tuttavia, e moltiplica i suoi progetti. All’inizio dell’anno, infatti, ha lanciato Monitor Plus, presentandolo come uno scudo contro lo sfruttamento dei dati personali degli utenti. Questo strumento a pagamento monitora i siti dei broker di dati e si occupa di cancellare qualsiasi informazione per conto dell’utente di Internet.

Come ha sottolineato l’organizzazione a febbraio: “Questo potrebbe includere informazioni come il nome, gli indirizzi personali attuali e precedenti e i numeri di telefono. Potrebbe anche andare oltre con informazioni come i nomi dei membri della famiglia, i precedenti penali, il distretto scolastico dei vostri figli e persino i vostri hobby“.