Mozilla Monitor Plus: ora c'è l'abbonamento

È stata annunciata una novità per Mozilla Monitor, il servizio in precedenza noto come Firefox Monitor e attivo fin dal 2018, utile per individuare le violazioni dei dati online e per porvi rimedio: debutta oggi oltreoceano l’abbonamento Plus. Tra le funzionalità aggiuntive integrate, esclusiva per gli utenti premium, sono da segnalare quella dedicata alla rimozione automatica delle informazioni esposte e quella per il monitoraggio continuo.

Sicurezza dei dati: cos’è Mozilla Monitor Plus

Per l’occasione è stata siglata una collaborazione con Onerep, realtà di terze parti che si occupa proprio di questo. Perché una richiesta di takedown (eliminazione dei dati trafugati) possa arrivare a completamento occorrono solitamente tra i 7 e i 14 giorni. A volte, può succedere che i tentativi falliscano. In questi casi, gli abbonati riceveranno istruzioni dettagliate per tentare di effettuare la rimozione in autonomia.

Con l’abbonamento Plus è inoltre possibile contare sull’eliminazione delle informazioni personali dagli archivi controllati da un totale di oltre 190 data broker, circa il doppio rispetto a quelli della concorrenza (stando a quanto comunicato da Mozilla).

Si aggiunge dunque un altro tassello al puzzle degli strumenti che la software house mette a disposizione degli utenti, alcuni dei quali a pagamento, dedicati alla tutela della privacy e alla sicurezza dei dati online. Tra gli altri ricordiamo la VPN e Relay contro lo spam.

Anche senza mettere mano al portafogli è possibile mettere alla prova le potenzialità del servizio. Come? Collegandosi al sito ufficiale ed effettuando l’accesso al proprio account, effettuando la scansione in modo gratuito e beneficiando di una rimozione a costo zero. Una sorta di demo, a tutti gli effetti.

Come anticipato in apertura, al lancio Monitor Plus di Mozilla è disponibile solo negli Stati Uniti. È proposto con un abbonamento al prezzo mensile di 8,99 dollari (il pagamento è annuale, in un’unica tranche da 107,88 dollari). Al momento non è dato a sapere quando arriverà in altri territori.