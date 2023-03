Mozilla integra Firefox Relay nel browser desktop

La funzionalità Total Cookie Protection per Android non è l’unica novità importante introdotta con Firefox 111. Mozilla ha infatti annunciato che il servizio Firefox Relay è ora integrato nella versione desktop del browser. Gli utenti possono sfruttare il password manager per generare un alias di posta elettronica.

Firefox Relay nel browser desktop

Firefox Relay è il servizio che consente di evitare l’accumulo di spam nella casella di posta elettronica. Gli utenti possono scegliere un alias da utilizzare per proteggere l’indirizzo email reale. Fin dal lancio, avvenuto quasi tre anni fa, Firefox Relay ha bloccato oltre 2,1 milioni di email indesiderate.

Si tratta essenzialmente di un servizio di email forwarding simile a quello offerto da DuckDuckGo che elimina anche i tracker dai messaggi. La versione gratuita consente di creare fino a 5 alias, mentre la versione Premium (0,99 euro/mese con abbonamento annuale) non ha limiti e blocca anche le email pubblicitarie. Da ottobre 2022 è disponibile la creazione di alias per i numeri di telefono, ma la funzionalità non è ancora arrivata in Italia.

Firefox Relay richiedeva finora l’installazione di un’estensione. A partire da Firefox 111 è stato integrato nel browser desktop. Effettuando l’accesso all’account Firefox verrà automaticamente aggiunto l’account Relay esistente al password manager. L’opzione corrispondente “Attiva Firefox Relay nel gestore password di Firefox” è presente nella sezione Privacy e sicurezza delle impostazioni.

Quando l’utente clicca nel campo in cui deve essere digitata l’email, il browser visualizza la voce “Proteggi il tuo indirizzo email – Aggiungi Firefox Relay“. Verrà quindi automaticamente creato un alias del vero indirizzo email.