Mozilla Firefox Relay: numero di telefono virtuale

Firefox Relay è il servizio di Mozilla che permette di utilizzare un indirizzo email alternativo (alias) a quello reale. Ora è possibile sfruttare la stessa protezione per i numeri di telefono. La funzionalità è tuttavia riservata agli abbonati Premium e disponibile attualmente solo in due paesi (Stati Uniti e Canada).

Firefox Relay per bloccare i messaggi di spam

La prima versione di Firefox Relay era esclusivamente un servizio di email forwarding. L’utente può creare fino a 5 alias gratuiti (illimitati per gli abbonati Premium) che inoltrano i messaggi all’indirizzo email reale. In circa due anni sono stati bloccati oltre 1,3 milioni di email indesiderate. Mozilla ha ora annunciato l’estensione del servizio ai numeri di telefono.

Quando lascia i suoi dati personali (ad esempio per sottoscrivere un programma fedeltà al supermercato), l’utente autorizza l’uso del numero di telefono per l’invio di SMS pubblicitari da parte dell’azienda e dei partner di terze parti. In poco tempo, il numero finisce negli elenchi degli spammer. Il Registro Pubblico delle Opposizioni serve proprio per questo in Italia.

Invece di usare il vero numero di telefono è possibile creare un numero virtuale con Firefox Relay. Durante la procedura vengono mostrati numeri simili a quello reale, in modo tale che l’utente lo ricordi più facilmente. Gli SMS (ma anche le chiamate) verranno inoltrate automaticamente al numero reale. Il servizio permette di bloccare SMS e chiamate di spam (tutte o singole).

L’abbonamento include 50 minuti di chiamate in ingresso e 75 SMS. Il costo è 4,99 dollari/mese (3,99 dollari/mese se l’utente sceglie il piano annuale). Non è noto se e quando arriverà in Italia.

