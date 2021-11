Firefox Relay, ora anche in versione Premium

Mozilla ha annunciato la versione premium di Firefox Relay, un servizio che da tempo è attivo sotto forma di estensione, ma che ancora non aveva visto la medesima vetrina che il gruppo gli sta riservando ora. Relay è infatti diventato grande e ora punta anche ad una forma di monetizzazione che possa donare a Mozilla maggior sussistenza e miglior sostenibilità.

Firefox Relay

Firefox Relay è un servizio di forward automatico delle mail: attraverso la creazione di specifici indirizzi “alias“, questo strumento consente di tenere nascosta la propria vera identità e di celarsi quindi dietro indirizzi formali utili soltanto a nascondere il proprio. Se i primi 5 alias sono gratuiti, quelli successivi sono invece a pagamento e parte di un profilo Premium che vuol essere una forma di protezione dallo spam e dai leak che possano svelare fondamentali abbinamenti tra il nostro indirizzo mail e le nostre password.

Firefox Relay Premium è disponibile anche in Italia oltre a Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Canada, Singapore, Malesia, Nuova Zelanda, Francia, Belgio, Austria, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi e Irlanda. Il prezzo di partenza sarebbe un esperimento non definitivo, il che lascia intendere che in base ai favori degli utenti incontrati nel tempo tale soglia di ingresso potrà essere ricalibrata. Utilizzarlo è semplice: si accede a relay.firefox.com, si inserisce il proprio account firefox e si generano alias casuali da poter utilizzare. Firefox ovviamente terrà traccia degli alias utilizzati sui vari siti, consentendone l'uso volta per volta senza doversi ricordare quale alias sia stato utilizzato sui singoli account aperti.

Mozilla illustra alcuni casi d'uso ideali per un sistema di questo tipo: