Mozilla porta protezione cookie su Firefox per Android

Assieme a DuckDuckGo, Mozilla è un’organizzazione che spinge senza sosta sulla tutela della privacy dei suoi fedeli utenti. L’ennesima dimostrazione l’abbiamo ricevuta nel giugno 2022, quando su Firefox è arrivata la Total Cookie Protection, feature pensata per evitare il tracciamento della navigazione da parte delle aziende per scopi commerciali. Ebbene, la stessa funzionalità TCP ora arriva su Firefox per Android.

Mozilla porta TCP su Android

Di cosa si occupa la Total Cookie Protection nello specifico? In termini semplici, garantisce che i dati raccolti dai siti (detti cookie) non vengano condivisi tra più portali Web, ovvero tra più aziende. Insomma, la propria identità virtuale viene tutelata dalla TCP evitando che i broker di dati accedano a informazioni d’interesse per realtà commerciali, pronte a offrire annunci pubblicitari mirati ai siti visitati. Con TCP i cookie generati appartengono esclusivamente al sito visitato, limitando così le capacità di apprendimento delle abitudini d’acquisto e di ricerca online.

Dunque, a breve la Total Cookie Protection approderà su Mozilla Firefox per smartphone Android, attivandosi come impostazione predefinita una volta scaricato l’ultimo aggiornamento del browser. Per gli utenti del robottino verde si tratta di una novità molto importante e, forse, nel corso delle prossime settimane arriverà anche su dispositivi iOS.

TCP su Android inizierà a essere distribuito agli utenti a partire da oggi e sarà disponibile per tutti gli utenti entro il prossimo mese.

Avviati test Firefox Relay

In aggiunta a questa novità, Mozilla conferma l’avvio della fase di test per Firefox Relay, servizio proxy di posta elettronica che permette agli utenti di attivare falsi indirizzi e-mail e numeri di telefono per l’iscrizione a negozi, servizi e newsletter su Internet.