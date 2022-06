Mozilla Firefox: protezione totale contro i cookie

Mozilla ha annunciato che la funzionalità Total Cookie Protection di Firefox è stata attivata per tutti come impostazione predefinita su Windows e macOS. Gli utenti possono quindi passare da un sito all’altro, senza essere tracciati dalle aziende che raccolgono i dati a scopo commerciale. Chi non usa Firefox può sfruttare le caratteristiche avanzate di Surfshark per bloccare tracker, malware e phishing.

Protezione totale contro i cookie

Total Cookie Protection è solo l’ultima delle funzionalità sviluppate da Mozilla per bloccare il tracciamento cross-site degli utenti. Nel 2015 è stata introdotta la Tracking Protection nella modalità di navigazione privata, seguita nel 2018 dalla Enhanced Tracking Protection. Sono arrivate successivamente le protezioni contro il fingerprinting e i supercookie.

Total Cookie Protection è stata inclusa in Firefox 86, ma veniva sfruttata solo nella modalità Restrittiva della protezione antitracciamento avanzata (sezione Privacy e sicurezza delle impostazioni) o durante la navigazione anonima. Ora è stata attivata per default in Firefox per Windows e macOS, indipendentemente dal livello di protezione (Normale, Restrittiva o Personalizzata).

Il suo funzionamento viene descritto nell’immagine:

Senza Total Cookie Protection, tutti i cookie vengono salvati in un unico contenitore. Attivando la funzionalità, ogni sito ha il suo contenitore, quindi i cookie sono “confinati” e non è possibile tracciare l’utente durante la navigazione. Questa soluzione è ottimale perché non basata su una blacklist che potrebbe non essere aggiornata.

