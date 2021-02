Firefox 86: protezione totale contro i cookie

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 86 per Windows, macOS, Linux e Android. La principale novità si chiama Totale Cookie Protection e funziona in abbinamento alla protezione aggiunta con la precedente versione del browser. Gli utenti possono inoltre sfruttare il picture-in-picture multiplo su desktop.

Firefox 86: guerra totale ai cookie

Mozilla ha iniziato la sua “guerra” contro cookie, tracker, cryptominer e fingerprinter nel 2019 con l’introduzione della funzionalità ETP (Enhanced Tracking Protection). Nella sezione Privacy e sicurezza delle Opzioni è possibile impostare uno dei tre livelli di protezione (Normale, Restrittiva e Personalizzata). Il blocco viene effettuato sulla base della lista fornita da Disconnect.

Total Cookie Protection (nota anche come State Partitioning o Dynamic First-Party Isolation) deriva da una simile funzionalità presente nel Tor Browser. Tralasciando i dettagli tecnici, disponibili su Mozilla Hacks, la Total Cookie Protection consente in breve di evitare la condivisione dei cookie tra più siti web. Viene infatti creato un “cookie jar” (barattolo per biscotti) per ogni sito visitato.

Quando il sito deposita un cookie nel browser, quel cookie è confinato nel suo barattolo, per cui non può essere condiviso con gli altri siti. Ciò impedisce il tracciamento cross-site durante la navigazione. La nuova funzionalità, disponibile nella modalità Restrittiva della ETP su desktop e Android, lavora insieme alla protezione contro i supercookie introdotta con Firefox 85.

In Firefox 86 per Windows, macOS e Linux è stato inoltre aggiunto il supporto per il picture-in-picture multiplo, come si può vedere nel video:

Mozilla ha infine migliorato la funzionalità di stampa per integrarla con le impostazioni della stampante collegata al computer.