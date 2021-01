Firefox 85 blocca i supercookie e rimuove Flash

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 85 per Windows, macOS e Linux. La nuova versione del browser rimuove il supporto per il plugin Flash Player di Adobe, come già fatto da Google con Chrome e da Microsoft con Edge. La novità più interessante è senza dubbio il blocco del supercookie.

Firefox 85 migliora privacy e sicurezza

Mozilla aveva comunicato l’addio a Flash circa due mesi fa. Ora è arrivato il momento di salutare per sempre il plugin che nel corso degli anni ha causato diversi problemi di sicurezza. Dopo aver installato Firefox 85 non sarà più possibile abilitare il supporto nelle impostazioni.

Per quanto riguarda invece la privacy degli utenti, la nuova versione del browser blocca il tracciamento da parte dei supercookie. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni durante la navigazione da un sito all’altro e sono più difficili da eliminare, in quanto sfruttano il meccanismo di caching del browser.

Come tutti i browser, anche Firefox condivide le risorse tra siti web per ridurre il tempo di caricamento. Ad esempio, un’immagine usata in più siti viene caricata dalla rete quando l’utente visita il primo sito e dalla cache locale quando visita il sito successivo. Queste risorse condivise sono sfruttate per il tracciamento mediante un identificatore associato all’utente. Per evitare ciò, Firefox 85 utilizza cache differenti per ogni sito web.

Il partizionamento delle connessioni di rete viene applicato a tutte le risorse di terze parti e a tutti i tipi di cache (HTTP, immagini, favicon, HSTS, OCSP, fogli di stile, font, DNS, autenticazione HTTP, Alt-Svc e certificati TLS). In base ai test effettuati da Mozilla, l’impatto sui tempi di caricamento è minimo.