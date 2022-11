Mozilla VPN e Firefox Relay: bundle in sconto

Mozilla ha annunciato un’interessante offerta (purtroppo non ancora disponibile in Italia) che riguarda i suoi servizi per la privacy. L’abbonamento al bundle con VPN e Firefox Relay può essere sottoscritto a 6,99 dollari/mese, scegliendo la fatturazione annuale. Gli utenti italiani possono accedere alla VPN da luglio 2021 e alla versione Premium di Firefox Relay da novembre 2021.

Sconto per il bundle Mozilla VPN + Firefox Relay

Mozilla VPN garantisce privacy e sicurezza attraverso una rete composta da oltre 500 server presenti in oltre 30 paesi. Il traffico viene protetto dalla crittografia, quindi nessuno può intercettare la comunicazione. Il protocollo usato è WireGuard, uno dei più veloci e affidabili. L’utente può utilizzare la VPN su cinque dispositivi in contemporanea. Ci sono app per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. La funzionalità multi-hop consente di sfruttare due server per una maggiore protezione.

Firefox Relay è invece un servizio di email forwarding e di phone masking. Permette quindi di ottenere alias di posta elettronica da utilizzare al posto dell’indirizzo reale e di creare un numero di telefono virtuale. Quest’ultima funzionalità, annunciata a metà ottobre, non è ancora disponibile in Italia. Gli utenti che non usano Firefox possono installare l’estensione per Chrome.

I rispettivi abbonamenti con fatturazione annuale costano 4,99 dollari/mese (Mozilla VPN) e 3,99 dollari/mese (Firefox Relay Premium). Il bundle con i due servizi costa invece 6,99 dollari/mese. Come detto, l’offerta non è al momento disponibile in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.