Firefox 107 per Android: protezione contro i cookie

Mozilla ha rilasciato Firefox 107 per Android, insieme alla corrispondente versione per desktop. Stavolta la novità più importante è presente nella versione mobile, ovvero Total Cookie Protection. La funzionalità, già attiva su Windows e macOS dal mese di giugno, impedisce il tracciamento cross-site delle preferenze di navigazione.

Protezione totale contro i cookie anche su Android

Total Cookie Protection è inclusa nella funzionalità Enhanced Tracking Protection, quindi non c’è nessuna impostazione separata. L’utente deve solo scegliere la protezione Restrittiva o Personalizzata, invece di quella Standard. Eventualmente è possibile aggiungere delle eccezioni per i siti che non funzionano correttamente.

Solitamente i cookie finiscono in un unico “contenitore”, per cui qualsiasi sito può accedervi e tracciare le attività online dell’utente. Total Cookie Protection è simile ad una sandbox, in quanto Firefox crea una contenitore separato per ogni sito che impedisce l’accesso ai cookie da parte di un sito terzo.

Nella versione 107 per Android sono presenti altre novità, come il pre-caricamento dei certificati intermedi per evitare la visualizzazione di errori e il supporto per le immagini nella tastiera (serve la Gboard di Google). Non mancano ovviamente i bug fix e le patch che risolvono vari problemi di sicurezza.

