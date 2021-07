Mozilla VPN arriva in Italia a 4,99 euro/mese

Mozilla annuncia l'arrivo in Italia della sua VPN, finora disponibile solo in alcuni paesi. La soluzione offre la massima protezione e privacy durante la navigazione online. A differenza di Opera è necessario sottoscrivere un abbonamento (mensile, semestrale o annuale) che presuppone quindi una maggiore qualità e migliori prestazioni.

Mozilla VPN a partire da 4,99 euro/mese

Mozilla evidenzia soprattutto la possibilità di navigare in sicurezza (ad esempio quando si accede ad Internet tramite reti WiFi pubbliche), bloccando accessi non autorizzati ai dati da parte di qualche ficcanaso. La protezione viene garantita con una rete di oltre 400 server presenti in oltre 30 paesi e gestita da Mullvad. Viene evidenziato l'uso di una crittografia a livello di dispositivo e del protocollo WireGuard, una dei più veloci e avanzati.

Ovviamente Mozilla non registra le attività online (politica no-log) e non vende i dati degli utenti a nessuno. La VPN ha un'interfaccia molto semplice e permette di proteggere fino a cinque dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda. Mozilla VPN supporta Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Gli utenti possono scegliere tre piani in abbonamento: mensile (9,99 euro/mese), semestrale (6,99 euro/mese) e annuale (4,99 euro/mese). Per tutti è possibile usufruire della garanzia soddisfatti i rimborsati entro 30 giorni.