Mozilla Firefox 110: novità per desktop e Android

Mozilla ha rilasciato Firefox 110 per desktop e Android. La nuova versione del browser per Windows include due importanti novità che migliorano la sicurezza, ovvero la sandbox per i processi della GPU e il blocco dei moduli di terze parti. L’unica novità di rilievo per la versione mobile è il supporto per i temi delle icone delle app (serve almeno Android 13).

Firefox 110: focus sulla sicurezza

Una delle prime operazioni consigliate da Mozilla al termine dell’installazione di Firefox è l’importazione dei dati da altri browser. A partire da Firefox 110 è possibile importare segnalibri, cronologia e password anche da Opera, Opera GX e Vivaldi (finora era possibile solo con Edge, Chrome e Safari). Sono state inoltre migliorate le prestazioni WebGL e risolte ben 19 vulnerabilità.

Le novità sulla sicurezza sono quelle più importanti. Mozilla ha aggiunto la sandbox per la GPU su Windows. In pratica i processi vengono isolati per evitare specifici attacchi malware. La sua attivazione può essere verificata digitando about:support nella barra degli indirizzi e cercando la voce Livello sandbox processo GPU nella sezione Sandbox. Ogni valore superiore a 0 indica che la protezione è attiva.