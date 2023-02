Thunderbird 115: rivoluzione totale a luglio

MZLA Technologies, sussidiaria di Mozilla, ha annunciato importanti novità per Thunderbird. Grazie al lavoro di un piccolo gruppo di sviluppatori è previsto un aggiornamento completo del client di posta elettronica con la versione 115 che sarà disponibile a luglio. Non verrà solo modificata l’interfaccia utente, ma anche eliminato il vecchio codice accumulato nel corso degli anni.

Thunderbird 115: restyling e pulizia totale

La prima versione di Thunderbird è stata rilasciata quasi 20 anni fa (MZLA Technologies si occupa del progetto dal 2020). È quindi arrivato il momento di un taglio netto con il passato. Thunderbird 115 (nome in codice Supernova) rappresenterà quindi la base per il futuro, in quanto non è più possibile aggiungere funzionalità su “un’architettura fatiscente“.

Il client di posta elettronica è derivato da Firefox, in quanto utilizza gli stessi motori di rendering (Gecko) e JavaScript (SpiderMonkey). In pratica le schede e le sezioni di Thunderbird sono le schede del browser con un’interfaccia personalizzata. Mozilla ha sviluppato il software fino al 2012. Successivamente è stato lasciato nelle mani della community. Ciò ha avuto diversi benefici, ma anche alcuni svantaggi, tra cui la mancanza di supervisione, una visione unitaria e una roadmap.

MZLA Technologies ha ora deciso di cambiare radicalmente l’interfaccia, riscrivere il codice e rimuovere quello inutile. Verrà inoltre adottato un ciclo di rilascio su base mensile. Il nuovo design verrà introdotto con Thunderbird 115 e offrirà maggiori opzioni di personalizzazione. Sono previste inoltre novità in termini di usabilità e accessibilità. Ovviamente il software rimarrà open source, quindi tutti gli sviluppatori possono fornire un contributo.