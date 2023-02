Mozilla: un nuovo browser per iOS senza WebKit

Sulla falsariga dell’operato di Google, anche Mozilla sta lavorando a un nuovo browser per iOS non basato su WebKit. Il repository GitHub di Mozilla contiene infatti il codice per la versione per iPhone di Firefox con riferimenti a GeckoView, un wrapper per il motore di rendering Gecko del browser.

Mozilla: in test un browser per iPhone con GeckoView

Stando alle attuali regole dell’‌App Store‌, le app browser su iOS e iPadOS devono adoperare il browser engine proprietario WebKit, ragion per cui qualsiasi versione di Firefox basata su Gecko non può essere rilasciata, almeno non al momento.

Da precisare che Mozilla non ha mai forzato la questione chiedendo a un tribunale di costringere Apple a distribuire Firefox basato su Gecko su iOS, in quanto si tratterebbe di una dispendiosa battaglia che con ogni probabilità rischierebbe di non vincere. Tuttavia ha manifestato le sue preoccupazioni per le conseguenze anticoncorrenziali della regola su WebKit imposta dall’azienda della “mela morsicata”.

Quello che sta compiendo attualmente Mozilla è quindi da etichettare solo ed esclusivamente come una fase di test. Al riguardo, infatti, un portavoce ha affermato quanto segue.

Rispettiamo le politiche dell’App Store di Apple e stiamo semplicemente svolgendo un lavoro esplorativo per comprendere le sfide tecniche per i browser basati su Gecko su iOS se le attuali politiche dovessero cambiare. Speriamo che possa arrivare il giorno in cui gli utenti potranno decidere liberamente il browser preferito, inclusa l’opportunità di selezionare il motore che ne sostiene il funzionamento.

Non sono tuttavia da escludere dei futuri cambiamenti in casa Apple, per cui i test attualmente condotti da Mozilla potrebbero poi permettere alla Foundation di prepararsi alla cosa. Tenendo conto del crescente controllo antitrust, in special modo in Europa, è cosa assai probabile che il colosso di Cupertino possa ritrovarsi a dover eliminare la restrizione del motore dei browser insieme a misure più ampie per permettere il sideload e gli App Store di terze parti.