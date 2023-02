Google sta lavorando a un nuovo browser per iOS

Gli sviluppatori di Chromium di Google stanno lavorando a un nuovo browser per iOS basato su Blink, invece che su WebKit come richiesto dalle regole dell’App Store. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che di poco conto, in quanto è la prima volta in assoluto che un navigatore per iPhone viene proposto senza utilizzare il motore del browser approvato da Apple.

Google: nuovo browser per iOS basato su Blink

Google ha però tenuto a precisare che il nuovo browser altro non è che “un prototipo sperimentale con l’obiettivo di comprendere alcuni aspetti delle prestazioni su iOS” e che “non sarà disponibile per gli utenti e continueremo a rispettare le politiche di Apple”.

In base alle linee guida per la navigazione dell’App Store, infatti, i browser Web e le app che offrono funzionalità di navigazione Web devono usare il framework WebKit appropriato e Javascript WebKit.

Google pare tuttavia essere intenzionata a scoprire nuovi modi per offrire la navigazione su iOS, ma nel caso in cui l’azienda rilasciasse adesso il browser che sta sviluppando non supererebbe il processo di revisione delle app di Apple proprio per le ragioni precedentemente indicate.

Il progetto, comunque, è molto interessante e potrebbe anche essere un segno anticipato del fatto che l’azienda di Cupertino sta modificando le regole della sua piattaforma, al fine di consentire il rilascio di browser che non per forza devono adoperare WebKit, sulla falsariga di quanto imposto dal Digital Markets Act dell’Unione europea che è entrato in vigore il giorno 1 novembre 2022, il quale ha messo in condizione il gruppo capitanato da Tim Cook di consentire l’utilizzo degli app store di terze parti sui suoi dispositivi.