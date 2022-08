DuckDuckGo: Email Protection disponibile per tutti

Circa un anno fa, DuckDuckGo aveva annunciato il servizio gratuito Email Protection che permette di eliminare i tracker dai messaggi di posta elettronica, ma per accedere alla versione beta era necessario un invito. La software house della Pennsylvania ha ora eliminato la lista d’attesa e tutti possono sfruttare il servizio di email forwarding. Sono state inoltre aggiunte tre utili funzionalità.

Email Protection: come funziona

DuckDuckGo spiega che diverse aziende, tra cui Google, nascondono tracker in link e immagini ricevuti via email che consentono di scoprire quando l’utente apre il messaggio, dove si trova quando apre il messaggio e quale dispositivo è stato usato. Queste informazioni vengono sfruttate per creare un profilo dell’utente che, in alcuni casi, viene condiviso con terze parti.

Email Protection è un servizio di forwarding che rimuove i tracker dalle email. È possibile creare un numero illimitato di indirizzi del tipo nome@duck.com . Ogni email ricevuta verrà “ripulita” e inoltrata all’indirizzo usato solitamente. Quando viene rilevato un campo email nelle pagine web, l’utente avrà la possibilità di generare un indirizzo “usa e getta”, come avtzqdr@duck.com che può essere disattivato in ogni momento.

DuckDuckGo ha inoltre aggiunto tre funzionalità. Link Tracking Protection rileva e rimuove i tracker inseriti nei link aggiunti alle email. Smart Encryption converte automaticamente i link HTTP nelle email in link HTTPS, quando possibile. Infine è ora possibile rispondere direttamente dall’email @duck.com .

Il servizio Email Protection può essere attivato nell’app DuckDuckGo Privacy Browser per iOS e Android. Su desktop è necessario visitare la pagina https://duckduckgo.com/email con il browser DuckDuckGo per Mac o con Firefox, Edge, Chrome e Brave, dopo aver installato l’estensione DuckDuckGo Privacy Essentials.

