DuckDuckGo rimuove i tracker dalle email

Come promesso un mese fa, DuckDuckGo ha annunciato la disponibilità in beta di Email Protection, un tool che permette di “filtrare” i messaggi prima di inviarli alla casella di posta personale. Si tratta di un servizio di forwarding che elimina i tracker inseriti da varie aziende, tra cui Google.

DuckDuckGo elimina i tracker dalle email

DuckDuckGo evidenzia che il 70% delle email contiene tracker che possono rilevare quando un messaggio viene aperto, dove si trova l'utente e quale dispositivo viene utilizzato. Questi dati possono essere sfruttati per creare un profilo per ogni utente e mostrare inserzioni personalizzate. In alcuni casi i dati sono venduti a terze parti, senza il consenso dell'interessato. Tra le aziende che tracciano le email ci sono Google, Acxiom, AppNexus e MailChimp.

Email Protection, disponibile in versione beta nell'app DuckDuck Go per Android e iOS (c'è una lista di attesa), è un servizio gratuito di forwarding che rimuove i tracker senza la necessità di cambiare provider di posta. L'utente deve solo scegliere un indirizzo personale del tipo “ nome@duck.com “. Se la quantità di spam diventa eccessiva è possibile disattivarlo e generare un nuovo indirizzo “usa e getta”.

DuckDuckGo garantisce ovviamente la massima privacy. I tracker vengono rimossi immediatamente e le email “ripulite” sono inviate all'indirizzo tradizionale. Nessun dato viene salvato sui server dell'azienda statunitense. Un piccolo riquadro nella parte superiore del messaggio segnala l'eliminazione dei tracker (per conoscere i loro nomi basta un clic sullo stesso riquadro).