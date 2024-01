Mozilla Firefox 122: tutte le novità del browser

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 122. Come sempre, le novità più interessanti sono presenti nelle versioni per Windows, macOS e Linux, tra cui la visualizzazione delle immagini per i suggerimenti di ricerca. Per la versione Android ci sono miglioramenti per sicurezza e privacy, mentre su iOS è stata aggiunta una gesture.

Novità per Firefox 122

Quando l’utente effettua una ricerca digitando la query nella barra degli indirizzi, Firefox può mostrare suggerimenti da cronologia, segnalibri, scorciatoie, schede aperte e motori di ricerca. La versione 122 per desktop visualizza ora le immagini e le descrizioni per i suggerimenti forniti dal motore di ricerca, come si può vedere nel seguente screenshot:

Mozilla ha inoltre migliorato la funzionalità di traduzione, introdotta con Firefox 118. I risultati dovrebbero essere molto più “stabili”, quindi la pagina web non scomparirà dopo la traduzione e i widget interattivi continueranno a funzionare.

Una novità riguarda la versione per macOS. Firefox 122 può creare e usare le passkey memorizzare in iCloud Keychain. Gli utenti Linux che usano le distribuzioni Ubuntu, Debian e Mint possono installare il browser tramite un nuovo pacchetto .deb.

La versione per Android può essere impostata come lettore PDF predefinito. Inoltre supporta l’abilitazione del controllo globale della privacy, come su desktop. L’opzione permette di segnalare ai siti che i dati degli utenti non devono essere condivisi o venduti. Infine, per evitare problemi di compatibilità e ridurre le informazioni usate per il fingerprinting, l’user agent indica sempre Android 10 come sistema operativo.