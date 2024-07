DMA: ricorso di Opera al tribunale UE contro Edge

Opera ha chiesto al tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione di non designare Microsoft Edge come gatekeeper in base al Digital Markets Act (DMA). Secondo la software house norvegese dovrebbe essere imposta una schermata di scelta del browser su Windows, come avviene su Android e iOS.

Microsoft ostacola la concorrenza con Edge

La Commissione europea ha designato 22 Core Platform Services il 5 settembre 2023, tra cui Chrome e Safari. Microsoft Edge è stato invece escluso perché non raggiunge la soglia minima di 45 milioni di utenti attivi al mese. Opera ritiene che la decisione sia sbagliata per diversi motivi.

Secondo la software house norvegese, Microsoft sfrutta la popolarità di Windows per spingere gli utenti ad usare Edge. In effetti, l’azienda di Redmond è stata fortemente criticata per aver cercato spesso di pubblicizzare il suo browser all’interno del sistema operativo.

Opera afferma che Microsoft ostacola la scelta di un browser alternativo, sfruttando la sua posizione privilegiata a svantaggio dei concorrenti. È stato quindi presentato un ricorso al tribunale dell’Unione europea per chiedere l’annullamento della decisione della Commissione e l’imposizione di una schermata di scelta per il browser predefinito su Windows.

La software house norvegese ritiene che Edge superi tutte le soglie quantitative del DMA, essendo preinstallato in Windows 11. La Commissione europea ha escluso il browser dall’elenco dei Core Platform Service perché può essere facilmente disinstallato e gli utenti possono comunque modificare l’impostazione predefinita. Inoltre, la sua quota di mercato è molto bassa.

In base ai dati di StatCounter, Edge ha un market share in Europa del 14,46% (giugno 2024). Safari ha un market share inferiore (8,19%), ma è soggetto al DMA.