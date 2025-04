ChatGPT: app più scaricata del mondo a marzo

ChatGPT è diventata l’app più scaricata del mondo nel mese di marzo. Combinando i download delle versioni Android e iOS, ChatGPT ha superato Instagram e TikTok, secondo le rilevazioni di Appfigures. Il CEO di OpenAI (Sam Altman) ha dichiarato che il numero di utenti attivi è aumentato esponenzialmente e presto potrebbe raggiungere il miliardo.

Enorme successo con la generazione di immagini

In base ai dati di Appfigures relativi al mese di marzo, ChatGPT per Android è stata scaricata 33 milioni di volte, raggiungendo il terzo posto alle spalle di Instagram e TikTok. I download dell’app per iOS sono stati invece 13 milioni (primo posto davanti a Threads e CapCut). Complessivamente il numero è quindi 46 milioni.

Al successo dell’app ha sicuramente contribuito la funzionalità di generazione delle immagini aggiunta al modello GPT-4o, in precedenza offerta dal modello dedicato DALL-E 3. Molti utenti hanno scoperto la possibilità di ottenere immagini in stile “Studio Ghibli”.

Il CEO e fondatore di Appfigures ha sottolineato che la popolarità raggiunta da ChatGPT è simile a quella di Google. Il servizio dell’azienda di Mountain View è diventato un sinonimo di ricerca online. ChatGPT è oggi un nome conosciuto da tutti, anche da chi non ha mai sentito parlare di intelligenza artificiale generativa.

In seguito all’arrivo della generazione di immagini, il CEO di OpenAI aveva comunicato un aumento di un milione di utenti in un’ora. A fine marzo, il numero di utenti attivi ha raggiunto quota 500 milioni. Durante una recente intervista, Altman ha confermato che ChatGPT viene utilizzato dal 10% della popolazione mondiale, quindi oltre 800 milioni di utenti. L’obiettivo del miliardo di utenti è molto vicino.

Nelle prossime settimane dovrebbero essere annunciati i modelli o3, o4-mini e GPT-4.1. Un antipasto prima di GPT-5 con capacità di ragionamento.