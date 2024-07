Mozila Fakespot rivela le recensioni più affidabili

Mozilla offre dal 2016 un tool, denominato Fakespot, che permette di individuare le recensioni false su varie piattaforme, sfruttando l’intelligenza artificiale. Analizzando i dati relativi ad un anno, la fondazione ha determinato le categorie di prodotti venduti su Amazon (giusto in tempo per il Prime Day), per le quali sono disponibili le recensioni più affidabili.

Apple, sedie da gioco e libri

Fakespot, disponibile come add-on per Firefox, Chrome e Safari, web, Android e iOS, può analizzare le recensioni pubblicate su Amazon, eBay, Best Buy, Sepohra, Walmart e Shopify. La qualità delle recensioni viene indicata con una lettera: A e B indicano recensioni affidabili, C indica recensioni poco affidabili, D e F indicano recensioni inaffidabili.

Effettuando ad esempio la scansione della pagina della videocamera Blink Outdoor, Fakespot assegna una lettera C. Il 72,8% delle recensioni sono affidabili, ma possono esserci recensioni ingannevoli.

In base all’analisi effettuata tra il 1 giugno 2023 e il 31 maggio 2024, Mozilla ha rilevato le cinque categorie di prodotti con le recensioni più affidabili (lettere A e B): Apple (84%), sedie da gioco (84%), libri (81%), computer (79%), scrivanie (68%).

Le cinque categorie con le recensioni meno affidabili (lettere C, D e F) sono: scivoli (75%), pigiama (62%), palloni da basket (61%), aspirapolvere e scope elettriche (57%), felpe con cappuccio e magliette (57%).

Amazon ha bloccato oltre 250 milioni di recensioni false nel 2023, ma non tutte vengono rilevate dai tool dell’azienda. Ha denunciato anche diversi “broker” che promettono somme di denaro, sconti e prodotti in regalo agli utenti in cambio di recensioni false.