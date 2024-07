Chrome: avvisi di pericolo per download sospetti

Circa un anno fa, Google ha introdotto un nuovo design per l’esperienza di download in Chrome. Lo spazio aggiuntivo disponibile verrà sfruttato per fornire più informazioni agli utenti e mostrare avvisi di pericolo per file sospetti. Dalla stessa UI sarà possibile avviare una scansione antivirus.

Più sicurezza con i download in Chrome

Grazie alla nuova interfaccia, Chrome mostrerà avvisi più dettagliati per i download. Utilizzando l’analisi effettuata dalla tecnologia IA di Safe Browsing, il browser visualizzerà due tipi di warning. Uno indicherà i file sospetti (rischio ignoto), mentre l’altro segnalerà i file pericolosi (rischio elevato). Per distinguerli verranno utilizzate due icone: un triangolo con un punto esclamativo al suo interno e un ottagono con una x al suo interno.

Se viene attivata la funzionalità Enhanced Protection, gli utenti possono inviare i file sospetti ai server di Google per una scansione più approfondita. Ora l’invio verrà effettuato automaticamente, senza chiedere l’intervento degli utenti. La scansione automatica non è tuttavia possibile per gli archivi (ad esempio ZIP, RAR e 7z) protetti da password.

Se è stata attivata la Enhanced Protection, gli utenti potranno inviare l’archivio sospetto e la password (spesso indicata nella pagina dalla quale viene scaricato il file). Entrambi i file verranno eliminati dai server subito dopo la scansione.

Se è attiva solo la Standard Protection (predefinita), gli utenti vedranno un riquadro in cui inserire la password. In questo caso verranno inviati ai server di Google solo i metadati, in base ai quali Safe Browsing dirà se l’archivio è infetto.

I cybercriminali sfruttano varie tecniche per distribuire malware, quindi Google aggiornerà Chrome e Safe Browsing per bloccare le nuove minacce.