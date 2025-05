Attivazioni fraudolente di polizze "Go On" su Luce e Gas: come ottenere il rimborso

In questi giorni sono state smascherate pratiche fraudolente per l’attivazione di polizze Go On su utenze domestiche di Luce e Gas. La pratica, eseguita al telefono, tramite operatori call center, tutto fuorché trasparente, sfruttava esche fasulle per procedere all’attivazione senza consenso di tali polizze.

Come avviene la “truffa”? L’utente viene contattato da un call center che propone un cambio di provider per la fornitura di luce e gas. Quando l’utente sottoscrive telefonicamente il nuovo contratto, tramite registrazione o firma con OTP, viene poi ricontattato. Questo per “completare il contratto” o per ottenere un “rimborso dall’Autorità Garante“.

Ovviamente, queste due motivazioni sono false e rappresentano le due esche per far sottoscrivere alle vittime una polizza assicurativa sulle utenze domestiche di luce e gas da parte della società Go On. In tutti i casi esaminati, i consumatori non sono completamente consapevoli di sottoscrivere un contratto di polizza.

Di chi è la colpa delle polizze Go On su Luce e Gas mai chieste

Rispondendo a un reclamo ricevuto quando scoperta la polizza mai chiesta su Luce e Gas, Go On ha ammesso: “Purtroppo ci appoggiamo a call center esterni per l’acquisizione di nuova clientela. Grazie alla sua segnalazione potremo prendere i dovuti provvedimenti per evitare che questi spiacevoli inconvenienti capitino nuovamente”.

Cosa è successo a chi non ha pagato

Di fronte a questa pratica, definita di telemarketing selvaggio, una volta scoperta la “truffa” alcuni clienti si sono rifiutati di pagare. Altri, i cui soldi erano già addebitati sul conto corrente, hanno chiesto indietro gli importi pagati alla propria banca. Cosa è successo dopo? Una comunicazione li ha raggiunti:

“Gentile cliente, tramite verifiche opportune abbiamo riscontrato che a nome di XXX in data XXX è stato confermato tramite firma digitale(OTP) un servizio assicurativo con UALA’ ASSISTANCE per il prodotto GO LUCE. Ad oggi il servizio risulta scaduto naturalmente in data XXX con insoluti da parte sua perché ha richiesto la restituzione dei fondi del costo del servizio direttamente alla sua banca”.

In altre parole, oltre ad aver attivato polizze mai richieste su utenze domestiche di luce e gas, queste società hanno fatto scattare segnalazione a società di recupero crediti.

Se anche tu sei vittima di questo telemarketing selvaggio puoi affidarti al supporto fornito da associazioni per la difesa dei consumatori. Tra queste, Altroconsumo si sta attivando e mette a disposizione la piattaforma Reclama Facile per inviare un reclamo alla società Go On.