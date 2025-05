PrivadoVPN: offerta con 3 mesi gratis per la VPN davvero privata

Scegli l’accesso completo alla Virtual Private Network di PrivadoVPN con la super offerta in corso. Costa meno di un caffè al mese (solo 1,11 euro), senza compromessi in termini di sicurezza e di funzionalità. Vediamo cosa la rende la scelta giusta per navigare in modo anonimo e privato, da casa così come quando sei in viaggio, facendo transitare il traffico da server distribuiti in tutto il mondo.

1,1 euro al mese per la VPN all-in-one di PrivadoVPN

Ti permette di scegliere con quale indirizzo IP collegarti a Internet, nascondendo il tuo reale e cambiandolo con quello localizzato nel paese che preferisci: dagli Stati Uniti al Giappone, passando per l’Australia e il Regno Unito. Così potrai aggirare qualsiasi censura o blocco territoriale nella fruizione dei contenuti. Non ci sono limiti sulla velocità o sul quantitativo di dati scambiato (ideale per lo streaming e per il gaming), è possibile sfruttare la VPN su 10 dispositivi in contemporanea, c’è l’eliminazione degli annunci pubblicitari e se sei genitore non manca nemmeno il parental control. Inoltre, l’impiego della crittografia WireGuard rende illeggibile ogni informazione trasmessa e ricevuta. Scopri di più nella pagina dedicata.

Per quanto riguarda la compatibilità, ci sono applicazioni per tutti i sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Android, iOS e così via. Si aggiunge poi la rigorosa politica Zero Log rispettosa della privacy. La promozione ti garantisce il 90% di sconto sul listino. Se non sarai soddisfatto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione potrai richiede un rimborso completo della cifra spesa.

Ricapitolando: con l’offerta biennale di PrivadoVPN hai 2 anni di accesso alla Virtual Private Network e a tutte le sue funzionalità, in più 3 mesi gratis regalati dal gestore del servizio. Vale a dire che, al prezzo mensile di soli 1,11 euro, ottieni l’intero pacchetto da qui all’agosto 2027. Niente male, vero?