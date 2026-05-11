Nuova VPN illimitata: la migliore ora costa meno, è una promo imperdibile

Poter contare su una VPN illimitata è oggi sempre più importante. Un servizio di questo tipo, infatti, mette al riparo la connessione, grazie alla crittografia, e consente di aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione, sfruttando la possibilità di spostare il proprio IP scegliendo un server VPN situato in un altro Paese.

La VPN giusta da scegliere oggi è NordVPN. Il servizio ha tutte le caratteristiche giuste per soddisfare appieno le esigenze degli utenti. Con la promo in corso, inoltre, la VPN è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e con tutte le caratteristiche giuste per garantire una protezione totale per gli utenti. Il servizio in questione permette di sfruttare una connessione protetta dalla crittografia, per un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete pubblica e non sicura.

C’è poi un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che permette di aggirare blocchi e censure basati sulla posizione geografica grazie alla possibilità di spostare il proprio IP, scegliendo un server VPN situato in un altro Paese. La VPN, inoltre, permette di sfruttare fino a 10 connessioni in simultanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati. L’uso della VPN prevede una politica no log e, quindi, l’assenza di tracciamento dell’attività dell’utente.

Con la promozione in corso, NordVPN è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese e con la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso, scegliendo il piano biennale. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.