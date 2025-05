Naviga veloce e protetto con ExpressVPN: ora è in sconto del 60%

ExpressVPN continua a distinguersi come uno dei servizi VPN migliori al mondo, grazie a una combinazione di sicurezza avanzata e connessioni estremamente rapide. Il merito è anche del protocollo Lightway, sviluppato internamente dall’azienda per offrire un’esperienza online fluida, stabile e veloce.

In questo momento è possibile avere ExpressVPN in sconto del 60% al prezzo di 4,87€ per il piano biennale. Prima però vorrai sapere come funziona e se il suo servizio è effettivamente valido. Ti diciamo tutto nelle prossime righe.

Protocollo Lightway ma non solo: scopri ExpressVPN

Lightway è stato progettato per ridurre drasticamente i tempi di connessione e migliorare la reattività, garantendo prestazioni elevate anche quando ci si collega a server lontani. Questo lo rende particolarmente efficace per chi guarda film in streaming in alta definizione, gioca online o lavora da remoto. Tutto ciò senza mai mettere a rischio la propria privacy digitale.

Oltre alla velocità, ExpressVPN assicura la massima riservatezza grazie alla crittografia AES a 256 bit e a una rigorosa politica no-log, che impedisce qualsiasi tracciamento delle attività online. Non solo: implementa molte altre funzionalità, come il gestore di password ExpressVPN Keys e il blocco di tracker e pubblicità con Threat Manager.

L’offerta attuale sul piano biennale prevede uno sconto del 60%, portando il costo mensile a soli 4,87€. E non finisce qui: attivando ora l’abbonamento si ricevono anche 4 mesi gratuiti in aggiunta, per un totale di 28 mesi di protezione.

Il momento per attivare l’abbonamento è adesso: basta collegarsi al sito ufficiale per iniziare a navigare con una VPN che unisce velocità, sicurezza e semplicità d’uso.