Microsoft regala 1 milione di dollari per usare Bing

Per incoraggiare gli utenti a utilizzare il suo motore di ricerca Bing (e i suoi prodotti interni), Microsoft sta organizzando un concorso per vincere… 1 milione di dollari!

Elon Musk ha recentemente fatto notizia per aver organizzato un concorso a premi in cui un milione di dollari al giorno sarebbe stato assegnato a chi avesse firmato una petizione a sostegno del Primo e del Secondo Emendamento, e ora Microsoft offre la possibilità di vincere la stessa somma. In questo caso però, non si tratta di elezioni americane, ma di invogliare gli utenti di Internet a migrare verso Bing e Microsoft Edge.

Attraverso il suo programma Rewards, Microsoft sta organizzando una grande estrazione a premi. A seconda delle azioni compiute dagli utenti di Internet, si guadagnano preziosi biglietti. Vengono assegnati ulteriori premi se si coinvolgono altri partecipanti, se si acquistano prodotti sul Microsoft Store, ecc.

Il concorso di Microsoft per vincere 1 milione di dollari

L’installazione dell’estensione Microsoft Rewards, ad esempio, consente di accumulare dieci biglietti virtuali. L’installazione di Bing sullo smartphone ne fa guadagnare altri 5, così come il download di Microsoft Defender sullo smartphone. Anche l’acquisto di punti (almeno 1.100) per Call of Duty Warzone su Xbox fa guadagnare 5 biglietti extra, così come l’aggiunta di denaro all’account Microsoft di un familiare.

“Un’estrazione a premi da un milione di dollari. Partecipa per avere la possibilità di vincere il concorso definitivo: 1 fortunato vincitore si aggiudica 1.000.000 di dollari e 10 vincitori si aggiudicano 10.000 dollari” si legge sulla pagina ufficiale di Bing. Per Microsoft, l’obiettivo è quello di mettere in mostra non solo Bing, ma anche gran parte del suo catalogo, anche se ciò significa proporre attività piuttosto sorprendenti.

Ogni settimana vengono pubblicate nuove attività e, oltre alla possibilità di vincere biglietti condividendo il link del concorso con gli amici, Microsoft promette 5 dollari all’UNICEF e al WWF per ogni membro del programma che abbia superato i 50 biglietti. Il concorso, che ha preso il via il mese scorso, è aperto a tutti coloro che possiedono un account Microsoft (e che risiedono negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Francia o in Germania) e che sono disposti ad affidarsi ai risultati di ricerca così accurati di Bing.

Microsoft ci prova a far scattare la scintilla per Bing…

Nei suoi 15 anni di vita (eh, già…) Bing non è mai riuscito nemmeno lontanamente a scalfire Google e il suo motore di ricerca, che nonostante i recenti competitors piuttosto agguerriti, come Perplexity AI e ChatGPT Search, tiene ancora botta. Microsoft ha provato in tutti i modi di propinare Bing agli utenti, a volte anche in modo maldestro, (l’applicazione Microsoft PC Manager suggerisce bizzarramente Bing come rimedio per Windows).

Più recentemente, Microsoft ha cercato di spingere Bing aggiungendo il suo chatbot AI Copilot basato su ChatGPT, ma il tentativo ha portato a guadagni minimi per la quota di Bing nel mercato dei motori di ricerca, secondo gli ultimi dati di StatCounter. Anche l’aggiunta di ulteriori funzioni di ricerca generativa, avvenuta la scorsa estate, non è servita a molto. Non è chiaro se il concorso darà a Bing un’ulteriore spinta da qui alla fine dell’anno, quando si chiuderà il concorso.