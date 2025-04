Pasqua in vacanza? Naviga ovunque senza costi extra con l'eSIM Saily

Ormai restare connessi ovunque è sempre più semplice: in Europa abbiamo il roaming senza costi, ma quando viaggiamo fuori dai confini europei? Per fortuna esiste una soluzione non solo economica, ma anche assolutamente pratica: le eSIM. Delle vere e proprie SIM virtuali che ti permettono di collegarti ovunque, senza costi extra. Un esempio è Saily (i cui sviluppatori sono gli stessi di NordVPN), che offre piani per centinaia di Paesi a partire da soli 2,99 dollari.

Saily offre piani per oltre 190 Paesi

Saily nasce dall’esperienza dei creatori di NordVPN, garanzia di qualità e sicurezza digitale. La piattaforma consente di installare una eSIM digitale sul proprio smartphone in pochi minuti, senza dover acquistare o sostituire fisicamente una scheda SIM. Il prezzo cambia a seconda del Paese: si parte da 2,99 dollari, mentre le destinazioni tra cui scegliere sono oltre 190.

Il funzionamento è davvero semplice: basta scaricare l’app ufficiale, scegliere il proprio piano dati in base alla destinazione e installare la eSIM seguendo le istruzioni guidate. Una volta arrivati nel paese selezionato, la connessione si attiva automaticamente e ti permette di navigare, chattare o lavorare online fin da subito.

Uno dei punti di forza di Saily è la gestione flessibile: puoi, infatti, aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app senza bisogno di scaricare o acquistare nuove eSIM. Questo è particolarmente utile per chi viaggia in più Paesi in un solo viaggio. Inoltre, un sistema di notifica avvisa l’utente quando ha utilizzato più dell’80% del traffico dati, evitando spiacevoli interruzioni.

Il risparmio è evidente: niente più tariffe imprevedibili da operatori locali o costi aggiuntivi da pagare al rientro a casa. Con Saily, si sceglie in anticipo quanto spendere, si installa in autonomia e si naviga ovunque ci si trovi, senza sorprese. Inoltre, l’assistenza clienti disponibile 24/7 via chat, pronta a rispondere a qualsiasi esigenza in tempo reale.

Se stai per partire per un viaggio, magari in occasione dei ponti di Pasqua e del 25 aprile, e vuoi assicurarti una connessione Internet ovunque tu vada, non puoi rinunciare a Saily: scopri tutti i Paesi e i piani a partire da 2,99 dollari. Ricordiamo, tuttavia, che per utilizzare le eSIM è necessario un telefono compatibile, perciò ti consigliamo di verificarlo prima di acquistare uno dei piani!