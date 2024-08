Come guadagnare premi con Microsoft Rewards

Microsoft Rewards è un programma di fidelizzazione gratuito lanciato da Microsoft nel 2010. Inizialmente noto come “Bing Rewards”, il programma è stato rinominato “Microsoft Rewards” nel 2016 per riflettere l’espansione del programma oltre il semplice utilizzo del motore di ricerca Bing.

Questo programma consente agli utenti di guadagnare punti per varie attività legate all’utilizzo dei servizi Microsoft, che possono poi essere riscattati per una varietà di premi (per sé o per gli enti benefici).

Come funzionano i Microsoft Rewards?

Per iniziare a guadagnare punti con il programma Microsoft Rewards, gli utenti devono prima iscriversi al programma con il loro account Microsoft. Una volta iscritti, possono iniziare ad accumulare punti in vari modi, come effettuare ricerche su Bing, fare acquisti nel Microsoft Store online, completare quiz e sondaggi, utilizzare Microsoft Edge come browser e usare servizi come Xbox Game Pass e Microsoft 365.

I punti vengono accreditati automaticamente all’account Microsoft Rewards dell’utente quando completano una delle attività idonee. Il numero di punti guadagnati varia a seconda dell’attività. Ad esempio, gli utenti possono guadagnare fino a 150 punti al giorno per le ricerche su Bing, mentre gli acquisti nel Microsoft Store online di solito fruttano 1 punto per ogni dollaro speso.

Come guadagnare più punti su Microsoft Rewards

Ci sono diverse strategie che gli utenti possono adottare per guadagnare più punti su Microsoft Rewards. Una delle più efficaci è usare Bing come motore di ricerca predefinito e fare regolarmente ricerche ogni giorno, non solo sul pc, ma anche da mobile e utilizzando la casella di ricerca di Windows. Microsoft offre anche delle “sfide” giornaliere e settimanali che permettono agli utenti di guadagnare punti bonus completando specifiche attività, come effettuare un certo numero di ricerche o provare nuove funzionalità di Bing.

Un altro modo per aumentare i guadagni è attraverso gli acquisti nel Microsoft Store online. Acquistare app, giochi, film o dispositivi attraverso il Microsoft Store può fruttare un numero significativo di punti, specialmente durante le promozioni speciali. Anche gli abbonamenti a servizi come Xbox Game Pass e Microsoft 365 possono aumentare i punti guadagnati su base regolare.

Come riscattare i punti Rewards

Una volta che gli utenti hanno accumulato un numero sufficiente di punti, possono riscattarli per una varietà di premi attraverso il sito web di Microsoft Rewards o l’app per dispositivi mobili. Il processo di riscatto è semplice: gli utenti navigano nel catalogo dei premi, selezionano il premio desiderato e cliccano su “Riscatta”. Se hanno abbastanza punti, il premio verrà elaborato e consegnato secondo le modalità specificate.

I premi disponibili variano a seconda del paese, ma in genere includono buoni regalo per negozi popolari, credito per l’account Microsoft che può essere utilizzato per acquisti su Xbox o Microsoft Store, e persino donazioni a enti di beneficenza. Alcuni premi, come i buoni regalo, vengono consegnati istantaneamente via e-mail, mentre altri, come i prodotti fisici, possono richiedere un po’ più di tempo per la spedizione.

Quanto valgono i punti Rewards

Il valore dei punti del programma Microsoft Rewards non è fisso, ma può variare in base al premio che si sceglie di riscattare. In generale, ogni punto equivale approssimativamente a 1 centesimo di dollaro statunitense. Quindi 1.000 punti corrispondono a circa 10$ di valore (al cambio attuale circa 9€).

Tuttavia, alcuni premi specifici possono offrire un rapporto di conversione leggermente migliore o peggiore. Per esempio, un buono regalo da 5€ per Amazon potrebbe costare 7.500 punti. In questo caso, il valore effettivo di ciascun punto è inferiore a 1 centesimo di dollaro. È quindi importante confrontare il “costo” in punti dei diversi premi disponibili nel catalogo, per capire dove si ottiene il maggior valore in cambio dei propri punti accumulati.

Quali sono i premi più popolari che si possono ottenere con Microsoft Rewards

La popolarità dei premi di Microsoft Rewards varia da utente a utente, ma ci sono alcune categorie di premi che tendono ad essere costantemente tra le più richieste:

Buoni regalo : I buoni regalo per negozi popolari come Amazon , Asos , Deliveroo , Douglas , MediaWorld , Eataly, H&M , Netflix , Eni , Zalando , Decathlon , e altri sono sempre molto ricercati. Questi offrono agli utenti una flessibilità quasi equivalente al denaro contante e possono essere utilizzati per una vasta gamma di acquisti.

: I buoni regalo per negozi popolari come , , , , , Eataly, , , , , , e altri sono sempre molto ricercati. Questi offrono agli utenti una flessibilità quasi equivalente al denaro contante e possono essere utilizzati per una vasta gamma di acquisti. Credito Xbox e Microsoft Store : Per i giocatori e gli utenti frequenti di altri servizi Microsoft, il credito per l’account Microsoft è un premio molto apprezzato. Questo credito può essere utilizzato per acquistare giochi, app, film e altro ancora su Xbox o Microsoft Store.

: Per i giocatori e gli utenti frequenti di altri servizi Microsoft, il credito per l’account Microsoft è un premio molto apprezzato. Questo credito può essere utilizzato per acquistare giochi, app, film e altro ancora su Xbox o Microsoft Store. Abbonamenti Xbox Game Pass : Xbox Game Pass è un servizio di abbonamento molto popolare che offre accesso a una vasta libreria di giochi per una quota mensile. I premi che offrono mesi gratuiti di Xbox Game Pass sono sempre molto richiesti dai giocatori.

: Xbox Game Pass è un servizio di abbonamento molto popolare che offre accesso a una vasta libreria di giochi per una quota mensile. I premi che offrono mesi gratuiti di Xbox Game Pass sono sempre molto richiesti dai giocatori. Donazioni di beneficenza : Per gli utenti più altruisti, Microsoft Rewards offre la possibilità di donare i propri punti a vari enti di beneficenza, tra cui Unicef , Banco Alimentare e Care. Queste donazioni non forniscono alcun valore personale diretto all’utente, ma offrono la soddisfazione di sostenere una buona causa.

: Per gli utenti più altruisti, Microsoft Rewards offre la possibilità di donare i propri punti a vari enti di beneficenza, tra cui , e Care. Queste donazioni non forniscono alcun valore personale diretto all’utente, ma offrono la soddisfazione di sostenere una buona causa. Concorsi a premi: Periodicamente, Microsoft Rewards offre la possibilità di utilizzare i punti per partecipare a concorsi a premi, con in palio premi importanti come console Xbox, laptop Surface e altro ancora. Mentre le probabilità di vincita possono essere basse, la possibilità di vincere grandi premi con i punti che si sarebbero guadagnati comunque è un’attrattiva per molti utenti.

Microsoft Rewards, un’idea per ricevere premi da non scartare!

Microsoft Rewards è un modo interessante per gli utenti Microsoft di ottenere qualcosa in cambio per l’uso dei servizi che già utilizzano. Che si tratti di effettuare ricerche su Bing da PC o mobile, fare acquisti nel Microsoft Store o semplicemente navigare sul web con Microsoft Edge, gli utenti possono accumulare punti che possono essere riscattati per una varietà di premi attraenti.

Con un po’ di impegno e senza troppi sforzi, gli utenti possono massimizzare i loro guadagni e godere regolarmente di ricompense semplicemente per aver fatto parte dell’ecosistema Microsoft. Indipendentemente dal fatto che si sia utenti assidui dei prodotti Microsoft o utilizzatori occasionali, il programma Microsoft Rewards merita sicuramente di essere preso in considerazione.