Microsoft Edge sta per diventare ancora più veloce

Microsoft Edge è un browser già sufficientemente veloce e ampiamente apprezzato da un gran numero di utenti, ma ben presto lo sarà ancora di più. Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha fatto sapere che WebUI 2.0 sta per essere implementato nelle impostazioni del navigatore, il che dovrebbe portare a un aumento delle prestazioni.

Microsoft Edge: ancora più veloce grazie a WebUI 2.0

WebUI 2.0 va ad aumentare la reattività della pagine e introduce una serie di aggiornamenti visivi e di contenuto minori per ottimizzare l’usabilità e l’utilità complessive. Più precisamente, ciò include l’ottimizzazione per una formulazione concisa delle singole impostazioni, la semplificazione del numero di pagine e la riorganizzazione dei contenuti e la creazione di un’interfaccia utente coesa.

Questa, comunque, non è la prima miglioria implementata da Microsoft nel suo browser per cercare di ottimizzarne le prestazioni. A maggio scorso, infatti, l’azienda ha condiviso alcuni numeri sostenendo che l’interfaccia utente di Microsoft Edge era del 42% più veloce, sino ad arrivare addirittura al 76% se il computer utilizzato era di fascia relativamente bassa, sprovvisto di SSD e con meno di 8 GB di memoria.

Sempre a maggio di quest’anno, ha fatto il suo debutto WebUI 2.0, appunto, per fronteggiare la reattività dell’interfaccia utente a causa del ritardo del rendering JavaScript. L’obiettivo principale che l’azienda aveva in mente con WebUI 2.0 era quello di rendere l’interfaccia del browser estremamente veloce, riconoscendo però anche i vantaggi di JavaScript.

Per chi no lo sapesse, WebUI 2.0 è una versione migliorata di un’interfaccia utente basata su browser, comunemente usata per controllare modelli di intelligenza artificiale. Questa interfaccia è progettata per essere semplice, intuitiva e versatile, facilitando l’interazione con diversi modelli di generazione di immagini e altri modelli AI.